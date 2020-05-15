Nisa Survivor’da neden yok? Nisa’ya ne oldu, sakatlandı mı?
Survivor 2020 Gönüllüler yarışmacısı Nisan Bölükbaş’ım akıbeti merak konusu oldu. 14 Mayıs’ta oynanan Anlat Bakalım oyununda yer almayan ve Survivor-Acun Medya basketbol maçında da gözükmeyen Nisa’ya ne olduğu birçok Survivor takipçisi tarafından araştırılıyor. Yarışmanın en genç isimlerinden olan yarışmacı, zaman zaman duygusal sebeplerle yarışmada oynamak istemiyordu. Peki, Nisa Survivor’da neden yok? Nisa’ya ne oldu, sakatlandı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor’ın yayınlanan son bölümünde Acun Medya ile Survivor 2020 takımları arasında kıyasıya bir basketbol mücadelesi yaşandı. Günün en çok konuşulan ve merak edilen konusu ise Nisa’nın yokluğu damga vurdu. Gönüllüler takımında yer alan Survivor Nisa, oyunda başarılı performansı ile dikkat çekse de, zaman zaman bazı tavırları ile izleyicilerden de tepki alıyor. Peki, Nisa Survivor’da neden yok? Nisa’ya ne oldu, sakatlandı mı?
2
Abone Ol
NİSA'YA NE OLDU?
Aile özlemini sık sık dile getiren ve zaman zaman yarışmadan ayrılmak istediğini dile getiren Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü.
3
Abone Ol
NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
4
Abone Ol
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.