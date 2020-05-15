Survivor’ın yayınlanan son bölümünde Acun Medya ile Survivor 2020 takımları arasında kıyasıya bir basketbol mücadelesi yaşandı. Günün en çok konuşulan ve merak edilen konusu ise Nisa’nın yokluğu damga vurdu. Gönüllüler takımında yer alan Survivor Nisa, oyunda başarılı performansı ile dikkat çekse de, zaman zaman bazı tavırları ile izleyicilerden de tepki alıyor. Peki, Nisa Survivor’da neden yok? Nisa’ya ne oldu, sakatlandı mı?