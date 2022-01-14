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Nisa Survivor'da neden yok, elendi mi? İşte Nisan Bölükbaşı'nın Survivor akıbeti

#Nisa#Survivor#Nisa Bölükbaşı

Dominik'ten yapılan ilk Survivor All-Star canlı yayını ardından Nisa Bölükbaşı'nın akıbeti merak konusu olmuştu. İlk başta kadroda yer alan Nisa'nın canlı yayında görülmemesi soru işaretleri yaratmıştı. Peki, Nisa Survivor'da neden yok, elendi mi? İşte Nisan Bölükbaşı'nın Survivor akıbeti

1/3Nisa Survivorda neden yok, elendi mi İşte Nisan Bölükbaşının Survivor akıbeti

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti.

2/3Nisa Survivorda neden yok, elendi mi İşte Nisan Bölükbaşının Survivor akıbeti

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

3/3Nisa Survivorda neden yok, elendi mi İşte Nisan Bölükbaşının Survivor akıbeti

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

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#Nisa#Survivor#Nisa Bölükbaşı