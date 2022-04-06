Nisa Mihriban Bebek öldü mü? “Beyin ölümü gerçekleşti” haberlerine hastaneden açıklama

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.
Bebeğin tedavisinin yapıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden, "Nisa Mihribah bebek, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardio pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulans ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanemiz acil çocuk birimine getirilmiştir. Yapılan ilk muayene sonucunda Aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır. Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" açıklaması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi.
Pendik'te boş bir araziye terkedilmiş olarak bulunan Nisa Mihriban bebek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir çocuk yuvasında koruma altına alınmıştı. Nisa bebek burada sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Nisa bebeğin yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı kaydedildi.
Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Polis ekipleri, Ebru S.'yi evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına aldı. Pendik'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında bırakarak terk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ebru S.'nin (20) emniyet ifadesinde "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği öğrenildi.
Nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin, nüfus kayıtlarında isminin Ebrar Nil S. olduğu öğrenildi. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin instagramdan tanıştığı Murat Ç. ile olan ilişkisinden hamile kaldığı, 2019 yılında yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenildi. İmam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kalan Ebru S.'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra Murat Ç.'yi aradığı ama 'Çocuk senden' deyince tepki gördüğü belirtildi.