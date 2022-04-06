Nisa Mihriban Bebek öldü mü? “Beyin ölümü gerçekleşti” haberlerine hastaneden açıklama

TÜRKİYE'NİN GÖNLÜNE KAZINAN NİSA BEBEK, NÜFUS KAYITLARINDA EBRAR NİL

Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Polis ekipleri, Ebru S.'yi evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına aldı. Pendik'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında bırakarak terk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ebru S.'nin (20) emniyet ifadesinde "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği öğrenildi.



Nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin, nüfus kayıtlarında isminin Ebrar Nil S. olduğu öğrenildi. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin instagramdan tanıştığı Murat Ç. ile olan ilişkisinden hamile kaldığı, 2019 yılında yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenildi. İmam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kalan Ebru S.'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra Murat Ç.'yi aradığı ama 'Çocuk senden' deyince tepki gördüğü belirtildi.