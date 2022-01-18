Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı, neden kadrodan çıkarılmıştı? Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması geldi

Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı ekran macerasına başladı. Yarışmanın ilk bölümünde en dikkat çeken detaylardan biri de Survivor All Star kadrosunda yer aldığı açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın kadroda bulunmamasıydı.
Yapılan testler sonucunda Nisa Bölükbaşı'nın testi pozitif çıktı, bu nedenle yarışmacının adaya gelişi ertelendi. Nisa'nın yerine ise gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.
Konseyde açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, Nisa'nın geri dönüp dönmeyeceği sorularına "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak." yanıtını vermişti.