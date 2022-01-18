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Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı, neden kadrodan çıkarılmıştı? Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması geldi

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Survivor 2022 yarışmacıları arasında yer alması beklenen Nisa Bölükbaşı son anda kadrodan çıkarılmıştı. Nisa'nın yerine yedeklerden Yağmur Banda kadroya dahil edilmişti. Yarışmacının sevenlerinin merak ettiği soruya yanıt Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki, Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı, neden kadrodan çıkarılmıştı?

1/3Nisa Bölükbaşı Survivora katılacak mı, neden kadrodan çıkarılmıştı Acun Ilıcalıdan Nisa açıklaması geldi

Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı ekran macerasına başladı. Yarışmanın ilk bölümünde en dikkat çeken detaylardan biri de Survivor All Star kadrosunda yer aldığı açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın kadroda bulunmamasıydı.

2/3Nisa Bölükbaşı Survivora katılacak mı, neden kadrodan çıkarılmıştı Acun Ilıcalıdan Nisa açıklaması geldi

Yapılan testler sonucunda Nisa Bölükbaşı'nın testi pozitif çıktı, bu nedenle yarışmacının adaya gelişi ertelendi. Nisa'nın yerine ise gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

3/3Nisa Bölükbaşı Survivora katılacak mı, neden kadrodan çıkarılmıştı Acun Ilıcalıdan Nisa açıklaması geldi

Konseyde açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, Nisa'nın geri dönüp dönmeyeceği sorularına "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak." yanıtını vermişti.

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