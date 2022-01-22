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Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yedekleri arasında yer alan Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler...

#Nisa Bölükbaşı#Nisa Bölükbaşı Kimdir#Survivor

Nisa Bölükbaşı, Survivor yedekleri arasında yer alan isimlerden biri oldu. Son anda testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkan Nisa Bölükbaşı, 22 Ocak tarihli Survivor 6. bölümünde ilk kez görülüyor. Nisa, 2020 sezonuna performansıyla damga vurmuş ve çeyrek finale kalmayı başarmıştıç Peki, Survivor yedekleri arasında yer alan Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?

1/3Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yedekleri arasında yer alan Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler...

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

2/3Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yedekleri arasında yer alan Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler...

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

3/3Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yedekleri arasında yer alan Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler...

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sonra ortaya çıkan görüntüleri ve sevgili olduklarını açıklamaları epey ses getirmişti.

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