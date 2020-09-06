Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan Anıtkabir ziyareti " Geldik Atam"

SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.