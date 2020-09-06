Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan Anıtkabir ziyareti " Geldik Atam"
Survivor'da çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma bittikten sonra bir partide sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bu görüntülerden sonra ikilinin arasında aşk iddiaları gündeme gelmişti. İkili bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir'den fotoğraflarını paylaşan Nisa Bölükbaşı altına bu notu düştü: 'Anıtkabir’i ziyaret etmek istiyorum” dedim. Barış; “Hadi Ankara’nın başkentine gidelim, ziyaret edelim.” dedi ✌🏽😄 Geldik Atam ♥️ Ne mutlu Türküm diyene!
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NELER YAŞANMIŞTI?
İkili aralarından çıkan aşk iddialarına bugüne kadar yanıtsız bırakırken, bugün ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyayı karıştırdı. Nisa Bölükbaşı'nın yanağına kondurduğu öpücük videosunu paylaşan Barış Murat Yağcı, bir süre sonra bu videoyu sildi.
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Survivor 2020 finalinin ardından Prag’a dönen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı’nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı’nın neşeli halleri dikkat çekmişti.
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Nisa'nın Türkiye'ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı'nın “yakında güzel şeyler olacak” gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.
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SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR
Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.
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Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan’ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.