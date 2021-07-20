Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında? Niran Ünsal’ın hayatı, şarkıları ve biyografisi hakkında merak edilenler

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara Tutundum adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı. İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan "İtiraf Ediyorum" oldu. "Gönül Hancım", "Peşinde Ahım Var", "Yasak Bir Düş" ve "Tövbekar" Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. "Tövbekar" aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu. Daha önce Ağır Roman filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması "Masum Günahlar", "Vurgun" ve Sezen Aksu'nun şarkısı "Firuze"de takdir topladı. "Firuze", aynı zamanda albümün ikinci klibi oldu. Zerrin Özer in 1996 da seslendirdiği "deli yaz" adlı parçanın müziği ve bestesi de yaptığı besteler arasında yer almıştır. Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay albümünde sözleri Hakkı Yalçın,müziği Niran Ünsal'a ait olan "Kalbinin Sesini Dinle" adlı parçayı Erkan Özkaya ile birlikte yorumlamıştır.



Kültürpark Tenis Kulübü, Buca Atlı Spor Kulübü, Envelo, Karşıyaka Grand Müzikhol gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yaptı. 1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü aldı. Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı. 1994 yılında Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasına katıldı, "Serseri Mayın" isimli eserle 1.oldu. 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünya evine girdi.