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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 13:32 | 

Nioli yağı nedir? Nioli yağı faydaları hakkında detaylar

Nioli yağı ya da latince ifadesiyle niaouli yağı, yararları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Latincede Melaleuca quinquenervia ismine sahip ağaçlardan toplanmaktadır. Rafine edilmesiyle birlikte uçucu bir yağ özelliğine sahip olan nioli, pek çok rahatsızlığın önlenmesinde öncülük etmektedir. Peki, Nioli yağı faydaları nelerdir? İşte, Nioli yağı hakkında merak edilen bazı detaylar

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Nioli yağı faydaları ile son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Yaraların tedavisindeki etkisiyle bilinen nioli uçucu yağ, cilt bakım amaçlı da kullanılmaktadır. İşte, nioli yağı faydaları hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Nioli yağı, balgam söktürücü, ateş düşürücü özelliği ve çocukların soğuk algınlığı problemlerinde diğer kuvvetli yağlara göre daha yumuşaktır. Bağışıklık sisteminin düzelmesini sağlayıcı etkiye sahiptir.

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Soğuk algınlığı için ideal bir yağlardan birisidir, Çam, mersin, lavanta ve kuşdili yağları ile sırt ve göğüs masajında kullanılır. Ayrıca masajlar, banyolar ve doğal parfümlerde de kullanımı mümkündür. Yağ lambaları, hava temizleyicilerde de kullanılabilir.

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