Sağlık Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 13:32 | 22 Ekim 2020 - 13:32

Nioli yağı nedir? Nioli yağı faydaları hakkında detaylar

Nioli yağı ya da latince ifadesiyle niaouli yağı, yararları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Latincede Melaleuca quinquenervia ismine sahip ağaçlardan toplanmaktadır. Rafine edilmesiyle birlikte uçucu bir yağ özelliğine sahip olan nioli, pek çok rahatsızlığın önlenmesinde öncülük etmektedir. Peki, Nioli yağı faydaları nelerdir? İşte, Nioli yağı hakkında merak edilen bazı detaylar