‘Nilüfer gelene kadar devam edeceğim’

20 yaşındaki kızı Nilüfer’in PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Maide T., her cuma başlattığı eyleminin üçüncüsünü Berli’in simgesi Brandenburg Kapısı’nda yaptı. Maide T.’ye anneler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi. Bir saat eylem yapan Maide T.’ye destek verenler de üzerlerine Nilüfer’in fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giydi.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den yardım istediğini belirten Maide T. şunları söyledi:
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“Kızımdan hâlâ bir haber almadım. Kızım gelene kadar eylem devam edecek. Gün geçtikçe destek artıyor. Almanya’nın başka kentlerinden de çocuklarını PKK’ya kaptıran anneler eylem yapacak. Diğer annelerin de yüreği yanıyor. Perişanlar. Onlar da beden cesaret aldılar ve seslerini duyurmak istiyorlar. Anneler, Berlin’e gelip eylem yapacak.”
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Maide T.’nin ikinci eyleminde yanında olan Cumhuriyet Kadınlar Derneği Başkanı Serap Mamati ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği Temsilcisi Gülseren Küçükkale bu eyleminde de kendisini yalnız bırakmadı.
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Bu haftaki eyleme Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi ile AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka ile Yenilik ve Adalet Birliği (BİG) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu da destekledi.
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Mamati, Küçükkale, Göka ve Çiftçi ortak yaptıkları açıklamada, “Hem anne olarak hem de sivil toplum temsilcileri olarak Maide T.’nin yanındayız. Onun anne yüreğindeki acıyı paylaşıyoruz” dediler.