‘Nilüfer gelene kadar devam edeceğim’

“Kızımdan hâlâ bir haber almadım. Kızım gelene kadar eylem devam edecek. Gün geçtikçe destek artıyor. Almanya’nın başka kentlerinden de çocuklarını PKK’ya kaptıran anneler eylem yapacak. Diğer annelerin de yüreği yanıyor. Perişanlar. Onlar da beden cesaret aldılar ve seslerini duyurmak istiyorlar. Anneler, Berlin’e gelip eylem yapacak.”