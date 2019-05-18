Magazin Haber Giriş: 18 Mayıs 2019 - 09:48 | 21 Eylül 2020 - 07:51

Nilperi Şahinkaya estetik mi yaptırdı? O iddialara cevap

Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. Bunlar sinema ve müzik dünyasının en tanınmış ünlüleri. Aradan geçen yıllar içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki... İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.



Fotoğraflar: Instagram