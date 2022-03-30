Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı diziler

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 yaşında İstanbul'da doğmuştur. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Kasapbaşoğlu, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile evlidir.