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Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı diziler

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Başarılı oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu katıldığı 2. Sayfa programıyla birlikte izleyenler tarafından merak konusu oldu. Naif kişiliği ve oynadığı dizilerle çok sevilen Nilgün Kasapbaşoğlu yıllara meydan okuyor. Peki, Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Nilgün Kasapbaşoğlu dizileri...

1/3Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Nilgün Kasapbaşoğlunun oynadığı diziler

Tiyatro, sinema filmleri ve diziler ile yılların eskitemediği sanatçılardan Nilgün Kasapbaşoğlu oyunculuğu ile beğeni topluyor. Doğal ve samimi açıklamalarıyla da izleyicininkalbinde taht kuran Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nilgün Kasapbaşoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler...

2/3NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 yaşında İstanbul'da doğmuştur. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Kasapbaşoğlu, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile evlidir.

3/3NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Müstakbel Damat - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Ayla - 2017

Kocan Kadar Konuş - 2015

Ankara'nın Dikmeni - 2014

Huzur Sokağı - 2012-2014

Dersimiz: Atatürk - 2009

Papatyam (dizi) - 2009-2011

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Türkmen Düğünü - 2004

Kendini Bırak Gitsin - 2004

Büyük Buluşma - 2004

Ayrı Dünyalar - 1998

Gurbetçiler - 1996

Küçük Ev - 1977

Dayı

Zehra - 1972

Sayılı Dakikalar - 1965

Kara Dut - 1961

Bülbül Yuvası - 1961

Ölüm Tarlası - 1974

Gurbetçiler

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