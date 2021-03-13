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Magazin
Haber Giriş: 13 Mart 2021 - 08:11 | 

Nilgün Belgün: Koronayı çok zor atlattım

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Koronayı çok zor atlattım

Koronayı çok zor atlattım

Usta oyuncu Nilgün Belgün önceki gün Etiler’deydi. Torunu için oyuncak almaya geldiğini söyleyen Belgün, “Alışverişimi yaptım, şimdi eve gideceğim. Biliyorsunuz ben de Covid-19 atlattım ve 10 gün hastanede tedavi gördüm. Çok zordu” dedi. (Deniz BOY)

2Ejderha dövmeli kız

Ejderha dövmeli kız

Mine Tugay, yeni dövmesini sergilediği bu kareyi Instagram’da paylaştı. 3.2 milyon takipçisi bulunan oyuncunun fotoğrafına yorum yağdı. Takipçileri, Tugay’ın güllerle bezeli ejderha dövmesini çok beğendi.

3İyi ki doğdun anne

İyi ki doğdun anne

Oyuncu kardeşler Hande, Bensu ve Bedirhan Soral, anneleri Sebahat Soral’ın yeni yaşını sosyal medyada paylaştıkları bu kareyle kutladı. İkizler Bensu ve Bedirhan Soral, annelerine “Meleğimiz” diye seslendi.

Sebahat Soral için büyük kızı Hande de duygusal bir mesaj paylaştı: “Annem benim kalbim, idolüm, gücüm, sırdaşım, öğretmenim, hem annem hem arkadaşım. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum.”

4Burak ne giydiğime karışmaz

Burak ne giydiğime karışmaz

Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan’la Etiler’deydi. Çocuklara yönelik bir oyun merkezinden çıkarken objektife yansıyan Fahriye Evcen, “Karan bu ara evde sıkılıyor. O yüzden buraya getirip, oyun oynatıyorum. Bana da iyi oluyor, çok eğlenceli etkinlikler var” dedi.

8 Mart’a özel bir fotoğraf çekimi yapan ve birbirinden iddialı kıyafetlerle verdiği o pozları sosyal medyada paylaşan oyuncu, “Eşiniz Burak Özçivit kıskanç mıdır, giydiklerinize karışır mı?” sorusuna “Hiç öyle bir ilişkimiz yok. Burak ne giydiğime karışmaz” diye yanıt verdi. (Deniz BOY)

5Koruma tutmadık

Koruma tutmadık

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Dostlarıyla yemek yediklerini söyleyen çift, özel koruma tuttuklarına dair çıkan haberleri “Öyle bir şey yok. Koruma falan tutmadık” diyerek yalanladı. (Sayit DURMAZ)

6Kiloma takılmalarını anlayamıyorum

Kiloma takılmalarını anlayamıyorum

Şarkıcı Derya Uluğ önceki gün Etiler’de bir klinikten çıkarken görüntülendi. Uluğ, “Estetik değil. Saç bakımı için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum” dedi. Uluğ, takipçilerinin kilolarına çok takıldıklarını da belirtti: “İnsanlar kiloma takık. Çok sağlıklı besleniyorum. Klip için fit olmam gerekiyor. Zayıf olmama bu kadar takıntılı olmalarını da anlayamıyorum.” (Behlül AYDIN)

7Hoş gel 38

Hoş gel 38

Oyuncu Eda Özerkan, 38 yaşını eşi Timur Acar ve kızı Eliz’le iki pastasındaki mumları üfleyerek kutladı. Oyuncu, mutlu pozlarını sosyal medya hesabından ise “Hoş gel 38. Fotoğraf Timur Acar” notuyla paylaştı.

8Projeleri bekletiyorum

Projeleri bekletiyorum

Mahsun Kırmızıgül önceki gün Nişantaşı’nda bir iş toplantısına giderken görüntülendi. Kırmızıgül, pandemi sürecinin herkesi zorladığını ve projelerini beklemeye aldığını söyledi: “Herkes gibi bu hastalığın bitmesini bekliyorum. Bu süreç hem müzik hem de sinema sektörü için zor geçiyor. Müzikal bir proje yaptım. Şimdilik film projesi ya da başka bir iş yapmayı düşünmüyorum. Projeleri bekletiyoruz.” (Sayit DURMAZ)

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