Nilgün Belgün: Koronayı çok zor atlattım

Burak ne giydiğime karışmaz Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan’la Etiler’deydi. Çocuklara yönelik bir oyun merkezinden çıkarken objektife yansıyan Fahriye Evcen, “Karan bu ara evde sıkılıyor. O yüzden buraya getirip, oyun oynatıyorum. Bana da iyi oluyor, çok eğlenceli etkinlikler var” dedi.



8 Mart’a özel bir fotoğraf çekimi yapan ve birbirinden iddialı kıyafetlerle verdiği o pozları sosyal medyada paylaşan oyuncu, “Eşiniz Burak Özçivit kıskanç mıdır, giydiklerinize karışır mı?” sorusuna “Hiç öyle bir ilişkimiz yok. Burak ne giydiğime karışmaz” diye yanıt verdi. (Deniz BOY)