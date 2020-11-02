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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 13:35 | 

Nilay Deniz ve Erçin Karabulut boşanıyor mu? Kafaları karıştıran hamle

Sosyal medya artık soluduğumuz hava kadar hayatın içinde... Eskiden hayranlarının uzaktan baktığı ünlüler bile evlerinin hatta kalplerinin en gizli köşelerini bile takipçileriyle paylaşıyor. Hatta ayrılıklarını da. Ünlü çiftlerin eşinden ya da sevgilisinden ayrıldığını milyonlarca kişi sosyal medyadan öğreniyor. Ünlüler de bitmeyen sorulardan ve söylentilerden kurtulmak için sosyal medya kullanmayı tercih ediyor. İşte eşlerinden ya da sevgililerinden ayrıldığını Twitter, Facebook hatta Instagram'dan duyuran ünlüler...

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Dizi setlerinde başlayıp, evliliğe dönüşen bir aşk daha sona eriyor... Oyuncu Nilay Deniz, 3 yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut ile boşanma kararı aldı.

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Güzel oyuncu Nilay Deniz, boşanma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu 3 yıl önce görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'la evlenmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çift evlerini ayırdı.

Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ile fotoğrafları da silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

3TAKİBİ BIRAKTILAR
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TAKİBİ BIRAKTILAR

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bırakan çiftin boşanmakta kararlı olduğu öğrenildi. (tv100)

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SEVGİLİ TAKİPÇİLERİM ! BİZ AYRILDIK

Sosyal medya artık soluduğumuz hava kadar hayatın içinde... Eskiden hayranlarının uzaktan baktığı ünlüler bile evlerinin hatta kalplerinin en gizli köşelerini bile takipçileriyle paylaşıyor. Hatta ayrılıklarını da. Ünlü çiftlerin eşinden ya da sevgilisinden ayrıldığını milyonlarca kişi sosyal medyadan öğreniyor. Ünlüler de bitmeyen sorulardan ve söylentilerden kurtulmak için sosyal medya kullanmayı tercih ediyor. İşte eşlerinden ya da sevgililerinden ayrıldığını Twitter, Facebook hatta Instagram'dan duyuran o

5HER ŞEY SEVİYELİYDİ
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HER ŞEY SEVİYELİYDİ

Eser Yenenler ve Farah Zeynep Abdullah, bir süre aşklarıyla gündemdeydi. Sonunda yollarını ayırmaya karar verdiler.

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Bunu da Eser Yenenler, Twitter'daki takipçileriyle paylaştığı bu mesajla duyurdu.

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Yenenler ve Abdullah, böylece iddialardan ve söylentilerden kısa sürede kurtulup hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Yenenler, 2019 yılında Berfu Yıldız ile nikah masasına oturdu.

8SAYGI VE SEVGİ ÇERVECESİNDE BİTTİ
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SAYGI VE SEVGİ ÇERVECESİNDE BİTTİ

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın da ayrılığını Twitter'dan duyurmayı tercih etti.

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Yalçın, işadamı Tugay Gökkaya ile dört yıl boyunca birlikte oldu. Ancak sonra çift yollarını ayırmaya karar verdi.

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Yalçın ayrıldıklarını da Twitter sayfasına yazdığı "Tugay Bey'le konuşarak saygı çerçevesi içinde ilişkimizi sonlandırdık" notuyla duyurdu.

Yalçın 2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturdu.

11YÜZÜĞÜ ÇIKARTTIM
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YÜZÜĞÜ ÇIKARTTIM

Ayrıldığını Twitter'dan duyuran ünlülerden biri de Ebru Polat.

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Güzel şarkıcı nişanlısından ayrıldığını Instagram sayfasına yazdığı bir notla duyurdu.

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Polat ""Bundan sonra kimseye eyvallahım yok... Hem iş hem arkadaşlık... İyi olana 5 katı, kötü olana 5 katı karşılık... Kim ne hakediyorsa fazlasını alacak benden... Yüzüğü de çıkarttım bundan sonraki hayatımızda herkese başarılar...." yazdı.

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