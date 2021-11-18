Nil Burak kimdir, kaç yaşında? Nil Burak yeniden evleniyor!
Yılların eskitemediği sanatçımız Nil Burak konuk olduğu 2. Sayfa programında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri paylaştı. Son zamanlarda yeniden evlilik hazırlığı yaptığını söyleyen Nil Burak'ın evleneceği kişi ise şaşkınlığa neden oldu. Peki Nil Burak kimdir, kiminle evleniyor? İşte Nil Burak'ın son hali...
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Sanat hayatından 44 yılı geride bırakan Nil Burak yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Katıldığı magazin programında, düğününde gelinlik de giyeceğini açıkladı. 30 yıl önce boşandığı ilk eşiyle bir kez daha evlenecek olan Nil Burak, gelinlik giymenin içinde kaldığını ve düğünde gelinlik giyeceğini açıkladı. Nil Burak'ın bu evlilikten 1987 yılında Cemre Yaz adında bir oğlu olmuştu. Peki, Nil Burak kiminle evleniyor? İşte detaylar...
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"GELİNLİK GİYMEK İSTIYORUM"
Nil Burak’ın iş adamı Şamil Tokses ile 30 yıl sonra yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Düğünün ise ne zaman yapılacağı henüz kesin değil.
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Gelinlik de giymek istediğini açıklayan Bil Burak'ın bu evlilikten 1987 yılında Cemre adında bir oğlu var. Cemre Burak, 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdu.
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NİL BURAK KİMDİR?
Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde dünyaya geldi.
Babası Kıbrıs'ın en eski Sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşin en küçüğü olarak Kıbrıs'ın Lefke kasabasında dünyaya geldi.
Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif’in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başladı.
Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk defa burada sahneye çıktı.
Yurt içi ve yurt dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren Nil Burak, Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Çin, Arjantin, Venezuela, Brezilya ve ABD'de çeşitli konserler verdi.
Kıbrıs’ta önemli gecelerde sahneye çıkan Nil Burak, 32. sanat yılı olan 2008'de Türkiye’ye dönmüş ve toplam 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak" ile müzik kariyerine geri döndü.