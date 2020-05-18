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Evdehayat
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 13:54,

Nikotinin en büyük düşmanı! Ciğerleri temizliyor

Kalp, damar ve akciğer rahatsızlıklarından tutun da, cilt deformasyonu ve hızlı yaşlanmaya kadar birçok sağlık sorununun en büyük sebebi; sigara. Milyonlarca insan sigaranın zararlı etkilerini bilse de nikotin kullanımından vazgeçemiyor. Uzmanlar, bazı besinlerle nikotinin zararlı etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor.

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Ülkemizde her gün 300, her yıl 120 bin kişi, sigara tüketiminden kaynaklanan sebeplerle yaşama veda ediyor. Sigara kullanıcılarının yanı sıra sigaranın dumanına maruz kalan binlerce pasif içici de ciddi zararlar görüyor. İçerisinde dört binden fazla kimyasal içerik bulunan sigaranın dumanındaki pek çok madde oksidan etkisi gösteriyor. Bu nedenle sigara kullananların antioksidan gereksinimi kullanmayanlara oranla daha fazla oluyor. Tüm bu etkiler peş peşe sıralandığında kulağa çok ürkütücü gelse de doğru bir beslenme programı ile nikotinin zararlı etkilerinden biraz olsun korunmak mümkün.

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Peki, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinler hangileri? Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Buket Yavuz Koçoğlu, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinleri açıklıyor

3Pancar
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Pancar

Muhteşem bir demir ve folat kaynağı olan pancar, önemli nikotin düşmanı besinlerden. Pancar, karaciğer için mükemmel bir tonik olmakla birlikte kanı temizleme özelliği de taşıyor. İçeriğindeki betasiyanin adlı bileşik ile pancar, kanserle savaşta da etkili.

4Zencefil
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Zencefil

Vücudu nikotinden temizleyen besinlerden bir diğeri de antioksidan özellikteki zencefildir. Tam anlamıyla mucizevi bir besin olan zencefil, akciğerlerin nikotinden temizlenmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, sigaranın tadını değiştirerek içme isteğini azaltıyor.

5Portakal
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Portakal

Sağlığa önemli katkıları olan portakal, sadece C vitamini değil aynı zamanda içerdiği kanserle savaşan fitokimyasal ve flavonoidler ile de tam bir sağlık deposudur. Portakal, kan değerlerini artırmaya ve kanı yenilemeye yardımcı oluyor.

6Ispanak
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Ispanak

Bir diğer nikotin savaşçısı besin de önemli oranda demir ve folik asit içeren ıspanak. Ispanak ile vücuda alınan folik asit, tütünün tadını değiştirerek sigarayı içilmez hale getiriyor. Ispanak ayrıca, hem antioksidan hem de kanser karşıtı özellikleri olan flavonoid madde içeriyor.

7Su
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Su

Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstleniyor.

8Zerdeçal
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Zerdeçal

Zencefil ailesinin üyesi olan zerdeçalın bir ansiklopediyi dolduracak kadar faydası var. Antioksidan olarak faaliyet gösteren zerdeçal, tam bir karaciğer dostudur. Hatta temel bir gıda maddesi olan zerdeçal sayesinde Hindistan'da kanserin neredeyse hiç görülmediği biliniyor. Bu besinlerden faydalanarak nikotinin zararları biraz da olsa azaltılabilir. Fakat bu durum kesinlikle "hem sigara içerim, hem de nikotin savaşçısı besinlerden tüketirim, böylece sigara bana zarar vermez" anlamına gelmez. En büyük nikotin savaşçısının sigara kullanımını ortadan kaldırmak olduğu unutulmamalı.

9Brokoli
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Brokoli

Brokoli, karaciğerlerde ciddi tahribatlara neden olan nikotinle savaşmak için tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. C vitamini bakımından da zengin brokoli, kansere karşı koruyucu fitokimyasallar içeriyor.

10Havuç
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Havuç

İnsan sağlığına katkılarıyla bilenen havuç ve antioksidan birleşim karotenoid bakımından oldukça zengin olan havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında da büyük pay sahibi. Havuç, içeriğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği zararları da azaltıyor. 100 gram havuç, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 60'ını karşılayabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, her gün yenen bir adet havucun akciğer kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü göstermiş.

11Kivi
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Kivi

Portakalın iki katı kadar C vitamini içeren kivi, önemli nikotin savaşçısı besinler arasında yer alıyor. Sigara tiryakisi kişiler, nikotin sebepli A, C ve E vitamini kaybı yaşadığından kividen bol bol tüketmeli. Carcinogenesis'te yapılan bir araştırmaya göre, kivinin yalnızca DNA'da oluşabilecek oksidatif zararı sınırlamakla kalmayıp, aynı zamanda hücresel onarımı harekete geçirdiği gözlenmiş.

12Bal kabağı
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Bal kabağı

Beta karotenden zengin bir besin olan ve bir kasesinin günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan bal kabağı, sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin atılmasında önemli rol üstleniyor.

13Karalahana
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Karalahana

Turpgiller ailesinden, önemli bir kanser düşmanı olan karalahana, sahip olduğu antioksidan etkisi ile başta nikotin olmak üzere vücutta biriken zararlı radikalleri dışarı atıyor. İçerdiği demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum ile vücut sağlığını destekliyor.

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