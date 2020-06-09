Nikah ve Düğün salonları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihleri açıkladı
Nikah ve Düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun cevabı bir süredir internette aranan konular arasında yer alıyordu. Bugün uzun zaman sonra yüz yüze yapılan kabine toplantısında nikah ve düğünler için verilen karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada haziran ve temmuz aylarında nikah ve düğünlerin yapılabileceğini belirtti. İşte açıklamanın detayları
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'Nikah ve Düğün salonları ne zaman açılacak' sorusu vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısının ardından nikah ve düğünler için tarihleri açıkladı.
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Nikah ve Düğün salonları ne zaman açılacak?
Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir.