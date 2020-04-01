Sosyal medyada çıkan Nijerya'ya meteor düştü paylaşımlarının ardından pek çok vatandaş, konunun aslını araştırmaya başladı. Meteor düşmesinin ardından bölgede çok sayıda evin harap olduğu iddialarının da yer aldığı Nijerya paylaşımı, kısa sürede dünya genelinde kullanıcıların konuştuğu husus oldu. Peki, Nijerya'ya meteor mu düştü? İşte, gerçeklik durumu merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler
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Nijerya'ya meteor düştü iddiaları, 31 Mart gece saatlerinden itibaren gündemde yer almaya başladı. Pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alan Nijerya'ya meteor mu düştü sorusu, bölgede 70 civarı evin yıkılması gibi iddialar üzerine daha da alevlendi. Peki, Nijerya'ya meteor düştü iddiaları gerçeği yansıtıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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NİJERYA'YA METEOR MU DÜŞTÜ?
Nijerya'ya meteor düştü iddialarının yer aldığı video görüntülerinin, maden ocağında yaşanan bir kaza sonrası oluşan patlama nedeniyle meydana geldiği bilgileri paylaşıldı. Patlamanın Nijerya'nın Akure şehrinde gerçekleştiği öğrenildi.
Meteor iddialarının ise NASA'nın geçtiğimiz haftalarda dünyaya göktaşı çarpabilir iddiaları nedeniyle akıllara geldiği düşünülüyor.
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METEOR NEDİR?
Göktaşı ya da meteorit olarak bilinen uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.