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Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 07:53 | 

Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl? Doktorundan açıklama var!

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Rektör olarak görev alan ve sunduğu televizyon programı ile tanınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden ünlü ilahiyatçının son sağlık durumu ve tedavisinin ne aşamada olduğu sevenleri ve tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl?

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Koronavirüs tanısı ile tedavi gördüğünü açıklayan Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu doktoru açıkladı. Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddialarının ardından doktor Ersin Günay, konuya dair açıklama yaptı. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi...

2SAĞLIĞINA KAVUŞTU
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"SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

3OĞLUNDAN AÇIKLAMA
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OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu da bir açıklama yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Elhamdulillah ki hocamın, BABAMIN sagˆlıgˆı yerinde. Bu hastalık su¨recinde hep ettigˆim dua s¸uydu; “Ya Rabbi! Babamın anlattıkları hu¨rmetine, Senin Yu¨ce Za^tın, Cela^lin, S¸a^nın ve I·simlerin hu¨rmetine, Kaina^tın Serveri, Enbiyanın Sonuncusu, I·nsanlıgˆın En S¸ereflisi olan Hazreti Muhammed (S.A.V) hu¨rmetine, Bedir Ashabı hu¨rmetine, katında kim degˆerliyse Allah’ım onun hu¨rmetine, babama ve tu¨m hastalara Hz. Eyyub (A.S)’a verdigˆin gibi bir s¸ifa ver. S¸ifa veren sensin. Ya S¸afii! O¨yle bir s¸ifa ver ki hic¸ bir hastalık kalmasın.” Elhamdulillah ki duamız kabul oldu. Rabbim hocama o¨yle bir o¨mu¨r ihsan etsin ki, daha nice seneler boyunca c¸ıkıp anlatsın Rabbimi, Peygamberini ve I·slam’ı. Tekrardan bu su¨rec¸te duacımız olan siz go¨nu¨l dostlarına tes¸ekku¨r ederiz. Rabbim sizleri hic¸ bir zaman darda koymasın. Selam ve dua ile.

4NASIL DUYULMUŞTU
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NASIL DUYULMUŞTU

Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde köşe yazısında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sevenleri sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu son durum ile ilgili açıklama yaptı ve ‘Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir.’ dedi. Öte yandan Nihat Hatipoğlu’da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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