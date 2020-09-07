Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl? Doktorundan açıklama var!

OĞLUNDAN AÇIKLAMA Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu da bir açıklama yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi:



Elhamdulillah ki hocamın, BABAMIN sagˆlıgˆı yerinde. Bu hastalık su¨recinde hep ettigˆim dua s¸uydu; “Ya Rabbi! Babamın anlattıkları hu¨rmetine, Senin Yu¨ce Za^tın, Cela^lin, S¸a^nın ve I·simlerin hu¨rmetine, Kaina^tın Serveri, Enbiyanın Sonuncusu, I·nsanlıgˆın En S¸ereflisi olan Hazreti Muhammed (S.A.V) hu¨rmetine, Bedir Ashabı hu¨rmetine, katında kim degˆerliyse Allah’ım onun hu¨rmetine, babama ve tu¨m hastalara Hz. Eyyub (A.S)’a verdigˆin gibi bir s¸ifa ver. S¸ifa veren sensin. Ya S¸afii! O¨yle bir s¸ifa ver ki hic¸ bir hastalık kalmasın.” Elhamdulillah ki duamız kabul oldu. Rabbim hocama o¨yle bir o¨mu¨r ihsan etsin ki, daha nice seneler boyunca c¸ıkıp anlatsın Rabbimi, Peygamberini ve I·slam’ı. Tekrardan bu su¨rec¸te duacımız olan siz go¨nu¨l dostlarına tes¸ekku¨r ederiz. Rabbim sizleri hic¸ bir zaman darda koymasın. Selam ve dua ile.