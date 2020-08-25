Nihat Hatipoğlu'ndan koronavirüs açıklaması... Sağlık durumunu anlattı
Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun Covid-19’a yakalandığı iddiaları gündeme geldi. ‘Nihat Hatipoğlu’ etiketi ile paylaşımda bulunan pek çok kişi, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığını iddia ederken; destek mesajları da paylaştı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından iddialarla ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, Nihat Hatipoğlu hasta mı, hastalığı ne? Haberler üzerine Nihat Hatipoğlu açıklama yaptı..
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SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddialar ardından Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından ise bir paylaşım yapıldı
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DUALARINIZI RİCA EDİYORUZ
Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamasına yer yerildi. Covid-19'a yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenildi.
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YAYILAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı: Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah’a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile..
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NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Nihat Hatipoğlu, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun
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NİHAT HATİPOĞLU BİYOGRAFİSİ
1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 Yılında da Profesör oldu.
1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash tv'de , 2005 Ramazan ayında Star tv'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.2011 yılından itibaren atv de başlayan programları ile Halen atv'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programları inşallah devam edecektir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi , İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. Hatipoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.