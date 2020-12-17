Nihal Candan'dan çok konuşulacak Murat Boz açıklaması

"O GECE KESİNLİKLE YANLIŞ BİR ŞEY YOKTU" Geçtiğimiz aylarda Murat Boz ve Eser Yenenler ile bir eğlencede görüntülenmeleriyle ilgili konuşan Nihal Candan, "O dönem 19-20 yaşındaydım ve 'Bu konunun üstesinden gelebilir miyim?' diye çok düşündüm. Kendimden ödün vermemek için de sustum. Beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor. O gece ile ilgili kesinlikle yanlış bir şey yoktu. Herkesi zan altında bıraktılar. Tabii olay sonrası hepimiz depresyona girdik. Benim susma sebebim onların kariyeriyle alakalıydı, onlar ünlü arkadaşlarımız. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Kimsenin ilişkisini bozmadım, yanlış diyaloğum olmadı" demişti.