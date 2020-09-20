Gündem Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 22:55 | 20 Eylül 2020 - 22:55

Aksaray ve Niğde'de son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 20 Eylül 2020!

Son dakika depremler listesine Niğde'de meydana gelen 5.1 büyüklüğünde deprem yansıdı. AFAD'ın son deprem listesine göre, deprem yerin 6.97 derinliğinde gerçekleşti. Kandilli'ye göre deprem 5.4 olarak kaydedildi. Son dakika deprem Aksaray, Mersin, kayseri, Konya, Tarsus, Mersin, Ereğli gibi il ve ilçelerden hissedildi. Bölgede yaşanan depremin ardından peş peşe çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığı ise henüz açıklanmazken, depremi hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi ve Niğde'de meydana gelen depremle ilgili son dakika gelişmeler.