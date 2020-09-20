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GeriGündem Aksaray ve Niğde'de son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 20 Eylül 2020!
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Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 22:55 | 

Aksaray ve Niğde'de son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 20 Eylül 2020!

Son dakika depremler listesine Niğde'de meydana gelen 5.1 büyüklüğünde deprem yansıdı. AFAD'ın son deprem listesine göre, deprem yerin 6.97 derinliğinde gerçekleşti. Kandilli'ye göre deprem 5.4 olarak kaydedildi. Son dakika deprem Aksaray, Mersin, kayseri, Konya, Tarsus, Mersin, Ereğli gibi il ve ilçelerden hissedildi. Bölgede yaşanan depremin ardından peş peşe çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığı ise henüz açıklanmazken, depremi hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi ve Niğde'de meydana gelen depremle ilgili son dakika gelişmeler.

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Son depremler 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 20 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
09.20 22:08:05 38.0365 34.0278 2.8 -.- 5.1 5.4 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
09:01:20 35.1048 23.1108 21.5 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
08:45:15 38.6658 38.0757 6.3 -.- 3.7 4.0 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
06:46:04 37.6860 29.0023 5.1 -.- 1.4 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI)
06:46:01 37.8082 27.7325 5.4 -.- 1.4 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)
06:27:53 38.3742 39.2323 9.9 -.- 1.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
06:23:26 38.4385 39.2580 5.3 -.- 2.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
04:50:49 38.6893 38.0873 3.7 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
04:43:31 38.7367 38.1358 5.0 -.- 2.7 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
04:25:06 38.3528 39.0923 8.7 -.- 1.2 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
04:17:23 38.4440 44.3510 5.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
04:01:09 38.3625 39.0247 14.3 -.- 1.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)
03:44:37 38.3275 38.7937 14.7 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
03:39:47 36.9430 27.5555 8.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:29:48 37.5652 27.3115 5.0 -.- 2.3 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN)
02:17:29 37.5812 27.3332 2.1 -.- 1.5 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN)
00:54:15 38.5002 25.7730 5.4 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
00:43:44 38.3888 39.0622 13.6 -.- 1.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
00:40:24 38.6837 42.0473 11.6 -.- 2.1 -.- OZKAVAK-GUROYMAK (BITLIS)
00:23:38 37.7787 27.7763 8.1 -.- 1.4 -.- CAKMAR-KOCARLI (AYDIN)
00:04:51 37.2175 30.5475 8.3 -.- 1.7 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Malatya'da saat 08:45'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.

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19 Eylül Cumartesi günü Adana’nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü Hamdilli Mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede sallanan evlerde oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30’da Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Öte yandan, depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.

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