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Niğde, Nevşehir,Kırşehir'de okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

#Yarın Okullar Tatil Mi#Kırşehir#Nevşehir

Yarın okullar tatil mi sorusu bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında geliyor. Niğde, Nevşehir,Kırşehir'de yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Bir çok il de ise kar yağışı etkisini azaltsa da devam ediyor. Bu gelişmenin ardından okullar yarın da tatil olacak mı sorusunun cevabı için gözler kent valiliklerine çevrildi. Peki Niğde, Nevşehir,Kırşehir'de okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı?

1/4Niğde, Nevşehir,Kırşehirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.

2/4Niğde, Nevşehir,Kırşehirde okullar yarın (20 Ocak) tatil mi

Niğde, Nevşehir,Kırşehir'de okullar yarın (20 Ocak) tatil mi?

Niğde, Nevşehir,Kırşehir'de okullar 19 Ocak tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. 20 Ocak tarihi için resmi açıklamalar bekleniyor. Şuan için illerimizden gelen kar tatili haberi bulunmuyor. Gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecek.

3/4Nevşehirde eğitime kar tatili

Nevşehir'de eğitime 'kar' tatili

NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır'' ifadelerine yer verildi.

4/4Kırşehirde okullara kar engeli

Kırşehir'de okullara kar engeli

Kırşehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili şekilde yağan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Kırşehir Valiliği kararı ile okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Kırşehir'de eğitim öğretim faaliyetleri, ilçeler dahil olmak üzere öğleden sonra yapılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü kararı özel okullar dahil okulların tamamına tebliğ etti. Yağışın şiddetini akşam saatlerine dek sürdürmesi bekleniyor.

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