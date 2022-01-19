Niğde, Nevşehir,Kırşehir'de okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.
Niğde, Nevşehir,Kırşehir'de okullar 19 Ocak tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. 20 Ocak tarihi için resmi açıklamalar bekleniyor. Şuan için illerimizden gelen kar tatili haberi bulunmuyor. Gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecek.
NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır'' ifadelerine yer verildi.
Kırşehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili şekilde yağan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.
Kırşehir Valiliği kararı ile okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Kırşehir'de eğitim öğretim faaliyetleri, ilçeler dahil olmak üzere öğleden sonra yapılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü kararı özel okullar dahil okulların tamamına tebliğ etti. Yağışın şiddetini akşam saatlerine dek sürdürmesi bekleniyor.