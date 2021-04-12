Niğde, Karabük sahur ve iftar saatleri paylaşıldı: Niğde ve Karabük'te ilk sahur saat kaçta?
Sahur saatleri Ramazan ayının başlamasına dakikalar kala en çok araştırılan konulardan biri oldu. Ramazan ayını Niğde ve Karabük'te karşılayacak vatandaşların gözü 2021 imsakiyesinde. Niğde, Karabük sahur ve iftar saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki, Niğde ve Karabük'te ilk sahur saat kaçta? İşte 2021 imsakiyesine göre Niğde, Karabük sahur ve iftar saatleri...
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Niğde, Karabük'te imsak, sahur ve iftar vakti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan orucunun başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. İlk oruç 2021 yılında 13 Nisan’da tutulacak. Müslümanlar bu gece 2021 imsakiyesin göre sahur softasına oturacaklar. İlk sahur Iğdır'da yapılacak. Peki, Niğde, Karabük'te ilk sahur ve iftar saat kaçta?
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2021 imsakiyesine göre Niğde'de ilk sahur 04.36'da, ilk iftar ise 19.22'de yapılacak. Karabük'te ise ilk sahur 04.35, ilk iftar ise 19.34'te yapılacak.
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İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.
İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.