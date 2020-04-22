MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNiğde imsakiye bilgileri - Niğde'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?
GeriGündem Niğde imsakiye bilgileri - Niğde'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:09,

Niğde imsakiye bilgileri - Niğde'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?

Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan heyecanı yaşanırken sahur ve iftar saatlerine yönelik araştırmalar da sürüyor. İlk sahura kalkacakları ve iftar sofrasına oturacak saati merak eden Niğde'deki vatandaşlar da 2020 imsakiye takvimini inceliyor. Peki, Niğde'de ilk ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte Niğde 2020 imsakiye takvimi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım sürerken Niğde'de ikamet eden vatandaşlar da yurt geneli gibi sahur ve iftar saati için imsakiye takvimini inceliyor. Sahur ve iftar saatleri 81 ilde farlılık gösteriyor. Peki, Niğde'de ilk sahur ve iftar saat kaçta gerçekleşecek. İşte Niğde sahur ve iftar saatleri

2

NİĞDE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)SabahYatsı (Teravih)
124.04.202004:1705:4720:56*
225.04.202004:1605:4520:57
326.04.202004:1405:4420:58
427.04.202004:1205:4320:59
528.04.202004:1105:4221:01
629.04.202004:0905:4021:02
730.04.202004:0805:3921:03
801.05.202004:0605:3821:05
902.05.202004:0405:3721:06
1003.05.202004:0305:3621:07
1104.05.202004:0105:3521:09
1205.05.202004:0005:3421:10
1306.05.202003:5805:3321:11
1407.05.202003:5705:3221:12
1508.05.202003:5505:3021:14
1609.05.202003:5405:2921:15
1710.05.202003:5205:2821:16
1811.05.202003:5105:2821:18
1912.05.202003:5005:2721:19
2013.05.202003:4805:2621:20
2114.05.202003:4705:2521:21
2215.05.202003:4605:2421:23
2316.05.202003:4405:2321:24
2417.05.202003:4305:2221:25
2518.05.202003:4205:2221:27
2619.05.202003:4105:2121:28**
2720.05.202003:4005:2021:29
2821.05.202003:3905:1921:30

3İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.
Ramazanın tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biri olduğu aktarılan genelgeye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirin sürdürülmesi planlanıyor.

Genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler alınacak.

İftar ve sahur vakitleri arasında yoğun olarak kullanılan/kullanabilecek caddelerin kapatılması önlemler kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Ayrıca ramazan boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

4Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek

Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.
Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri artırılacak.

Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak.

Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi