Niğde imsakiye bilgileri - Niğde'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?
Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan heyecanı yaşanırken sahur ve iftar saatlerine yönelik araştırmalar da sürüyor. İlk sahura kalkacakları ve iftar sofrasına oturacak saati merak eden Niğde'deki vatandaşlar da 2020 imsakiye takvimini inceliyor. Peki, Niğde'de ilk ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte Niğde 2020 imsakiye takvimi...
11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım sürerken Niğde'de ikamet eden vatandaşlar da yurt geneli gibi sahur ve iftar saati için imsakiye takvimini inceliyor. Sahur ve iftar saatleri 81 ilde farlılık gösteriyor. Peki, Niğde'de ilk sahur ve iftar saat kaçta gerçekleşecek. İşte Niğde sahur ve iftar saatleri
NİĞDE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:17
|05:47
|20:56*
|2
|25.04.2020
|04:16
|05:45
|20:57
|3
|26.04.2020
|04:14
|05:44
|20:58
|4
|27.04.2020
|04:12
|05:43
|20:59
|5
|28.04.2020
|04:11
|05:42
|21:01
|6
|29.04.2020
|04:09
|05:40
|21:02
|7
|30.04.2020
|04:08
|05:39
|21:03
|8
|01.05.2020
|04:06
|05:38
|21:05
|9
|02.05.2020
|04:04
|05:37
|21:06
|10
|03.05.2020
|04:03
|05:36
|21:07
|11
|04.05.2020
|04:01
|05:35
|21:09
|12
|05.05.2020
|04:00
|05:34
|21:10
|13
|06.05.2020
|03:58
|05:33
|21:11
|14
|07.05.2020
|03:57
|05:32
|21:12
|15
|08.05.2020
|03:55
|05:30
|21:14
|16
|09.05.2020
|03:54
|05:29
|21:15
|17
|10.05.2020
|03:52
|05:28
|21:16
|18
|11.05.2020
|03:51
|05:28
|21:18
|19
|12.05.2020
|03:50
|05:27
|21:19
|20
|13.05.2020
|03:48
|05:26
|21:20
|21
|14.05.2020
|03:47
|05:25
|21:21
|22
|15.05.2020
|03:46
|05:24
|21:23
|23
|16.05.2020
|03:44
|05:23
|21:24
|24
|17.05.2020
|03:43
|05:22
|21:25
|25
|18.05.2020
|03:42
|05:22
|21:27
|26
|19.05.2020
|03:41
|05:21
|21:28**
|27
|20.05.2020
|03:40
|05:20
|21:29
|28
|21.05.2020
|03:39
|05:19
|21:30