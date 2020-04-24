Niğde iftar vakti 2020: Niğde Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta?

Niğde'de sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Oruçlarını tutan binlerce Niğdeli akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Biz de sizler için Niğde iftar ve sahur saatleri bir araya getirdik.