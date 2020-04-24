Niğde iftar vakti 2020: Niğde Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta?
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan'a Niğde'de giren vatandaşların internette iftar saati aramaları hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Niğde iftar vakitlerini kontrol etmek için 2020 Ramazan imsakiyesi aramasında bulunuyorlar. Öte yandan sahur saatine yönelik araştırmalar da iftardan sonra hız kazanacak. Peki, Niğde'de iftar saat kaçta? Sahura saat kaçta kalkılacak?
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Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden Niğdeliler 2020 Ramazan imsakiyesinden 24 Nisan iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte bir yandan iftar için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iftar saati araştırması yapan Niğdeliler Diyanet'in yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Niğde Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti bilgisi...
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Niğde'de sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Oruçlarını tutan binlerce Niğdeli akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Biz de sizler için Niğde iftar ve sahur saatleri bir araya getirdik.
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Niğdeli vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Niğdeliler akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Niğde'de ilk iftar 19:32'te yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 04:17 olacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."