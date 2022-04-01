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NİĞDE 2022 İMSAKİYE BİLGİLERİ: Niğde'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Niğde sahur ve iftar saatleri

#Niğde#Niğde İmsakiye#Niğde Sahur

Niğde, sahur ve iftar saatleri, 2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Niğde imsak vakti, sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Peki, Niğde'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Niğde sahur ve iftar saatleri...

1/4NİĞDE 2022 İMSAKİYE BİLGİLERİ: Niğdede ilk sahur ve iftar saat kaçta İşte Niğde sahur ve iftar saatleri

Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Niğde'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

2/4NİĞDE 2022 İMSAKİYE BİLGİLERİ: Niğdede ilk sahur ve iftar saat kaçta İşte Niğde sahur ve iftar saatleri

Niğde İçin Haftalık Namaz Vakitleri

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

       

02 Nisan 2022 Cumartesi

04:56

06:19

12:50

16:24

19:11

20:29

03 Nisan 2022 Pazar

04:54

06:17

12:50

16:24

19:12

20:30

04 Nisan 2022 Pazartesi

04:52

06:16

12:49

16:24

19:13

20:31

05 Nisan 2022 Salı

04:50

06:14

12:49

16:24

19:14

20:32

06 Nisan 2022 Çarşamba

04:49

06:13

12:49

16:25

19:15

20:33

07 Nisan 2022 Perşembe

04:47

06:11

12:49

16:25

19:16

20:35

 

3/4NİĞDE 2022 İMSAKİYE BİLGİLERİ: Niğdede ilk sahur ve iftar saat kaçta İşte Niğde sahur ve iftar saatleri

Diğer illerin 2022 imsakiye bilgilerini öğrenmek için tıklayın.

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4/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#Niğde#Niğde İmsakiye#Niğde Sahur