NİĞDE 2022 İMSAKİYE BİLGİLERİ: Niğde'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Niğde sahur ve iftar saatleri

Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Niğde'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?
Niğde İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
02 Nisan 2022 Cumartesi
04:56
06:19
12:50
16:24
19:11
20:29
03 Nisan 2022 Pazar
04:54
06:17
12:50
16:24
19:12
20:30
04 Nisan 2022 Pazartesi
04:52
06:16
12:49
16:24
19:13
20:31
05 Nisan 2022 Salı
04:50
06:14
12:49
16:24
19:14
20:32
06 Nisan 2022 Çarşamba
04:49
06:13
12:49
16:25
19:15
20:33
07 Nisan 2022 Perşembe
04:47
06:11
12:49
16:25
19:16
20:35
Diğer illerin 2022 imsakiye bilgilerini öğrenmek için tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.