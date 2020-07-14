Nida Nur Yıldız kimdir? Başından geçenleri tüm detaylarıyla anlattı!

MAHREM VİDEOLARI GRUPLARDA PAYLAŞTI “Görüntüler kötü kaliteydi. Karıncalı gibiydi. Eve mi bir şey yerleştirdi yoksa casus kamera ile mi çekildi? İnanın bilmiyorum. En mahrem görüntülerimiz. Burak’ın 40-50 erkeğin olduğu ‘Goygoycular’ isimli bir WhatsApp grubu var. Boşanma aşamasında oraya atmış videoları. Görüntülerim olduğunu söyleyen bu kişi de aslında eski ortağı. İşleri bozulunca bir nevi ‘intikam’ için, ‘Hakkımızı beraber arayalım’ kaygısıyla beni aramış. Yoksa dünyadan haberim yok!”



ÜÇ FARKLI KADINLA DAHA VİDEOLAR VAR



“Görüntüleri izledikten sonra durumu ispatlamak için sessiz kaldım, 5-6 ay boyunca delil topladım. ‘Başka birileri daha var mı?’ diye araştırdım. 3 farklı kadının daha, hem de benim yaşadığım, gelin gittiğim evde, çekilmiş mahrem görüntüleri var. Kadınlardan biri durumun farkında. Kameraya dönüp el sallıyor ama diğer ikisi gizli kayıt. Hatta bir video da eski eşim kameraya dönüyor ve ‘Beyler diğer videolar için beklemede kalın’ diyor. Böyle bir iğrençlik!”



BAŞKA ERKEKLERİN ŞİDDETİNE UĞRADIM



“Videoyu izleyen 22-23 yaşlarında bir genç ‘Abla geçen gün videonu izledim, aklıma düştün’ diye mesaj atıyor. Aklınızı yitirirsiniz. Mide bulandırıcı! Mersin öyle çok büyük bir yer değil. Herkes birbirini bilir. Benim en mahrem yatak odası görüntülerimi yüzlerce kişi izledi. Kim yaptı bunu? Eski eşim. Videoyu izleyen başka erkeklerin de tacizlerine maruz kaldım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 7 ay oldu şikâyet edeli. Hâlâ ilk davamız görülmedi. O videolar hâlâ ortalıkta! Elden ele yayılıyor.”



ÖZÜR DİLEMEDİĞİ YETMEZMİŞ GİBİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ



“Videonun varlığını öğrenince kendimi tutamayıp sövmüştüm. Özür dileyeceği ‘Senin şerefini, namusunu, haysiyetini ayaklar altına aldım’ diyeceği yerde beni öldürmekle tehdit etti. Ailesi de hakaret davası açtı. Ne yapacaktım ya? ‘Ne güzel çekmişsin, eline sağlık’ mı diyecektim? Tüm bu olanlardan sonra artık kimseye güvenim kalmadı. Ama şunu bilin! Canım pahasına olsa bu işin peşini bırakmayacağım. Korkmuyorum! Dik duran, hakkını arayan kadınlara artık herkes alışacak.”