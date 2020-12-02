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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 14:02 | 

Dünyanın en güzel kadınıyla evliyim: Yıl dönümümüz kutlu olsun

İki yıl önce evlenen ünlü çift yıldönümlerini kutluyor... Birbirlerine olan aşklarını da sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar.

Instagram, Mega News Agency

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2018 yılında dillere destan bir dizi törenle hayatlarını birleştiren 28 yaşındaki Nick Jonas ile 38 yaşındaki Priyanka Chopra, evliliklerinin ikinci yılını kutluyor.

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Nick Jonas, Instagram sayfasında, Hindistan'da yapılan nikah töreninde çekilen iki fotoğrafı "İki yıldır en harika, ilham verici ve güzel kadınla evliyim. Yıl dönümümüzü kutlu olsun. Seni seviyorum" mesajıyla paylaştı.

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Jonas'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve tebrik geldi. Takipçileri çifte ömür boyu mutluluk dileyen mesajlar gönderdi.  

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Nick Jonas ve Priyanka Chopra'nın ilişkisi başlarda herkesi şaşırtmıştı. Özellikle de aralarındaki 10 yaş fark nedeniyle ilişkinin yürüyeceği şüpheyle karşılanmıştı. Fakat çiftin ilişkisi mutlu bir şekilde sürüyor.

5SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA
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SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA

Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlü çiftleri evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla da kutluyor. Kimi basit bir kutlama mesajı yazıyor yılları paylaştığı eşine kimi de şairleri bile kıskandıracak satırlar.. İşte evlenme yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla kutlayan o ünlü çiftler ve mesajları.

6YÜREĞİ GÜZEL SEVGİLİ
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YÜREĞİ GÜZEL SEVGİLİ

Arzum Onan, 1 Ağustos 1996'da evlendiği Mehmet Aslantuğ ile birlikte çekilen bir pozunu paylaşıp "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili" mesajını yazdı. 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Onan, bu paylaşımıyla tanışma yıl dönümlerini de kutlamış oldu.

7BEĞENİ YAĞDI
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BEĞENİ YAĞDI

Arzum Onan'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

8İKİ GÜN SONRA EVLENME TEKLİF ETTİ
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İKİ GÜN SONRA EVLENME TEKLİF ETTİ

 Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'ı telefon açtı ve iş teklifinde bulundu. Onan olumlu yanıt verince de ertesi gün buluştular. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'ı evlenme teklif etti. Çift, 1 Ağustos 1996'de evlendi. Çiftin, 19 yaşında Can adında bir oğlu bulunuyor.

9KUTLU OLSUN SEVGİLİM
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KUTLU OLSUN SEVGİLİM

1 Mayıs 2015 yılında nikâh masasına oturan yazar Nermin Bezmen ve oyuncu Tolga Savacı evlilik yıldönümlerini kutladı. Instagram hesabına eşiyle çekilen romantik bir karesini yükleyen Bezmen, “Dürüst, emeğe saygılı ve bağlı iki sanat emekçisi olarak 1 Mayıs’ı seçmiştik evlenmek için. Tüm hayat emek ister, beraberlikler de. Bizim de, tüm emekçilerin de günü kutlu olsun” dedi.

10İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ
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İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ

Oyuncu-sunucu Seray Sever 2018 yılında dört yıl aşk yaşadığı Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift ikinci evlilik yıldönümlerini kutladı.

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Sever, sosyal medya hesabından eşiyle düğünde çekildiği bu fotoğrafı, 'Nice mutlu ,sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam' notunu düştü.

12INSTAGRAMDAN KUTLAMA
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INSTAGRAM'DAN KUTLAMA

Oyuncu Murat Aygen eşi Nihan Aslı Aygen ile 10. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

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2010 yılında nikah masasına oturan ünlü çift evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu Murat Aygen kendisi gibi oyuncu olan eşine olan aşkını ilan etti.

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Aygen paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı; Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş. Bana yaşattığın her an için ömür boyu minnettar kalacağım. Aşkım, karım, miladım. Seni seviyorum.

15DOKUZ YIL BİTTİ
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DOKUZ YIL BİTTİ

Ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evliliklerinde dokuzuncu yılı geride bıraktı.

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Kütük, sosyal medya hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşıp duygusal bir yazı kaleme aldı.’ Bugün gözlerimiz parlayarak evet dediğimiz günün 9. yılı…Kötü günümde yanımda olduğun için. Canın sıkıldığında benimle paylaştığın, kırılacak ya da tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylediğin için. Bana her zaman dürüst olduğun için.

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Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun’

18ALLAH NAZARDAN KORUSUN
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ALLAH NAZARDAN KORUSUN

 Türkiye ve Avrupa Güzeli unvanını taşıyan Onan, eşi Aslantuğ ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

Instagram

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Onan'ın sadece evlilik tarihleri olan 1 Ağustos 1996 notuyla paylaştığı bu poz, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Onan'ın takipçileri çifte bol bol "Maşallah, Allah nazardan korusun" mesajları yazdı.

20YILLAR ÖNCE BUGÜN EVLENMİŞTİK
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YILLAR ÖNCE BUGÜN EVLENMİŞTİK

Türk sinemasının "dört yapraklı Yonca'sından Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah bundan 30 yıl önce hayatını Ender Alkoçlar ile birleştirdi. Gülşah Alkoçlar, mutlu yuvaları için imzaları attıkları günün yıldönümünü Instagram'da yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

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Gülşah Alkoçlar, nikah masasında tam imza atarken çekilen fotoğrafını "Ne mutlu bana, seninle bir ömür boyu... Sen 22, ben 19" notuyla paylaştı.

22YOL ARKADAŞIM
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YOL ARKADAŞIM

Selami Şahin romantik bir paylaşıma imza attı. 34. yıl önce Didem Şahin ile nikâh masasına oturan usta sanatçı evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

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Şahin paylaştığı bu fotoğrafın altına; 'İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin. Seni çok seviyorum.' notunu yazdı.Şahin’in bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

24NE İYİ ETTİK
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NE İYİ ETTİK!

Ünlü dansçı Burçin Orhon, aktör Süheyl Uygur ile evliliğinde 22 yılı geride bıraktı. Orhon, Instagram sayfasında nikahta çekilen bu pozunu Evet diyeli 22 sene olmuş. Ne iyi etmişiz değil mi" notuyla paylaştı. Orhon'un bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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Süheyl Uygur ile Burçin Orhon, 1995 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunuyor.

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