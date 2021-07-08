Bir yılda dört kez baba oldu: İstesem daha çok çocuğum olurdu

İSTESEM DAHA ÇOK ÇOCUĞUM OLURDU Cannon, sosyal medyada, farklı kişilerden ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan sert eleştiriler hakkında da konuştu. Cannon, büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Nick Cannon, program sırasında "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu, ama bunu istemedim" şeklinde şaşırtıcı sözler de sarf etti.