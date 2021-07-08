Bir yılda dört kez baba oldu: İstesem daha çok çocuğum olurdu
Gösteri dünyasında çok sayıda ünlünün geniş bir ailesi yani çok sayıda çocuğu var. Ama özellikle bu yıl o rakip tanımadı.
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İLK KEZ BU KONUDA KONUŞTU
Bir yıl içinde tam dört kez baba oldu. Bu konu hakkında da kendine ait radyo programında ilk kez konuştu.
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HEPSİNE BİLEREK VE İSTEYEREK SAHİP OLDUM
Bir dönem Mariah Carey ile yaptığı ve boşanmayla biten evlilikten biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi olan Nick Cannon son dönemde bir yıl içinde üç ayrı kadından dört çocuk sahibi olmasıyla gündeme geldi. Toplamda yedi çocuğu bulunan Cannon, bütün çocuklarına bilerek ve isteyerek sahip olduğunu anlattı.
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ANNELERİ DE EN AZ BENİM KADAR İSTEDİ BU ÇOCUKLARI
Power 106 Los Angeles adlı radyo programında, çok çocuklu bir baba olmayı anlattı Nick Cannon. 40 yaşındaki Nick Cannon, çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar bu çocuklara sahip olmayı istediklerini söyledi. Cannon, çok sayıda çocuğu olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Cannon "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuştu.
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İSTESEM DAHA ÇOK ÇOCUĞUM OLURDU
Cannon, sosyal medyada, farklı kişilerden ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan sert eleştiriler hakkında da konuştu. Cannon, büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Nick Cannon, program sırasında "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu, ama bunu istemedim" şeklinde şaşırtıcı sözler de sarf etti.
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İKİNCİ SET İKİZLERİ DE DÜNYAYA GELDİ
Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocukları bulunan Nick Cannon'ın en son çocuğu geçtiğimiz 23 Haziran'da dünyaya geldi. Bu bebeğin annesi de bir model olan Alyssa Scott. Bu bebekten sadece 9 gün önce Nick Cannon, DJ Abby De La Rosa ile ilişkisinden ikiz bebek sahibi olmuştu. De la Rosa, 14 Haziran'da dünyaya gelen ikizleriyle çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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MUTLULUĞUN PAYLAŞTI
DJ Abby De La Rosa bu paylaşımında "Dünyaya hoş geldiniz Zion Mixolydian Cannon ve Zililon Heir Cannon" mesajını yazdı. Mutluluktan gözlerinin içi gülen Abby De La Rosa'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni geldi.
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MARIAH CAREY'DEN DE İKİZLERİ VAR
Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.
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ARALIK 2020'DE DE BABA OLMUŞTU
Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.
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TEK EŞLİLİĞE İNANMIYOR
Nick Cannon, bu ilginç gelişmeler üzerine magazin basınının mansetlerinden de inmiyor. Geçmişte bir röportajında tek eşliliğe inanmadığını söyleyen Cannon'ın, son dönemde üç tane sevgilisi olduğu ileri sürülüyor. Nick Cannon, katıldığı bir sohbet yayınında "Bir daha sadece tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti.
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BİR KEZ EVLENDİ
EVLİLİĞE İNANMIYORNick Cannon, Mariah Carey'den boşandıktan sonra verdiği bir röportajda, ünlü şarkıcıyla tanışınca tek eşliliğe yöneldiğini belirtmişti. "Evliliğe inanmıyordum" diyen Cannon "O bana her ne söylese aynı fikirde olurdum. Eğer bana aya gitmek istediğini söylese bunu hemen kabul ederdim" diye konuşmuştu. Fakat görünüşe göre Mariah Carey'den boşandıktan sonra Nick Cannon yeniden çok eşliliğe yöneldi.
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SENİ SONSUZA KADAR SEVECEĞİM
Model Alyssa Scott, geçtiğimiz 23 Haziran'da Nick Cannon ile ilişkisinden bir erkek bebek dünyaya getirdi. Scott, mutlu haberi de sosyal medya hesabından duyurdu. Bebeğiyle çekilen bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaşan Scott "Seni sonsuza kadar seveceğim" diye yazdı.
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İLGİNÇ İSİM
Alyssa Scott da oğlu için ilginç bir isim seçti ve ona Zen adını verdi. Bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.