Nice aşklar geldi geçti, onların mutluluğu zamanı bile yendi!

Usta aktör Ford romantizmin bir son kullanma tarihi olmadığına inanıyor: "Yaşlı insanlar da sevebilir. Biliyorsunuz, aşık olmak ve tüm bu işler hakkında düşünüyorsunuz, bunun gençliğin işi olduğunu düşünüyorsunuz ve mesele aşkı sürdürmek. Temelde korumak, beslemek, mahvetmemek." Karısı Calista Flockhart ise Hollywood’un efsane yıldızıyla evliliğini "Çalışmak zorunda kaldık. Herkes gibi inişlerimiz de oldu, çıkışlarımız da oldu – çoğunlukla çıkışlar oldu, ki bu iyi bir şey – ve birlikte kaldık. Bir şey olduğunda aramak istediğim kişi o. Aniden Harrison'ı aramak zorunda kaldığım o içgüdüsel şey." sözleriyle tarif ediyor.