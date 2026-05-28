Nice aşklar geldi geçti, onların mutluluğu zamanı bile yendi!

Mark Harmon ve Pam Dawber
1986'da Mark Harmon, Hollywood'daki başarısız ilişkiler hakkında cesur bir açıklama yaptı: "Evlendiğimde, bu şehrin 'olamaz' dediği her şey olsun istiyorum." Sözüne sadık kalarak, bir yıl sonra meslektaşı Pam Dawber ile evlendi. Şimdi ikisi de 74 yaşında olan Harmon ve Dawber, 38 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Mark Harmon evliliğinin sırrını "İki insanın sürekli şov dünyasında çalışıp evli kalabileceğini sanmıyordum. Sırrım yok. Gülüyoruz. Gülmek, konuşmak ve iletişim kurmak zorundasınız. Eğlenceli olan kısım bu. Birçok şeyi paylaşıyoruz, ama aynı zamanda çok farklıyız." sözleriyle anlatıyor.