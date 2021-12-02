NFT nedir, ne demek, nasıl yapılıyor?

NFT nedir sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Değiştirilemez Tokenler (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokeni olabilir. Bu tokenler, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemez çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır. Peki, NFT nedir, ne demek ve nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler