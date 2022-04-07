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NFT nedir, nasıl yapılır?

#NFT#NFT Nedir#NFT Nasıl

NFT ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yeni popüler teknoloji NFT, herhangi bir dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine, bir anlamda tapulanmasına olanak sağlıyor. Sanat eserlerinin NFT'leri, imzalı eşyalara benzer Bir NFT'nin benzersiz kimliği ve mülkiyeti, blok zinciri defteriyle doğrulanabilir. NFT'ler, bir kriptografik karma işlevi aracılığıyla işlenen meta verilere sahiptir. Peki, NFT nedir, nasıl yapılır?

1/3NFT nedir, nasıl yapılır

Takas edilemez jeton, ya da İngilizcedeki popüler ismiyle non-fungible token (kısaca NFT), dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.

2/3NFT nedir, nasıl yapılır

NFT’ler, fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokeni olabilir. Bu tokenler, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemez çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.

3/3NFT nedir, nasıl yapılır

Değiştirilemez Tokenler, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.

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