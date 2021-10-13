NFT nedir, nasıl yapılır?

Değiştirilemez tokenler rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genellikle Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturuluyorlar. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirteç standartlarını yayınladılar.



Değiştirilemez Tokenlerin başlıca üç özelliği vardır.



Bölünemez

Yıkılmaz

Doğrulanabilir