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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 07:00 | 

Nez saçlarını neden kazıttığını anlattı

SAÇLARINI kazıtan ve fotoğrafını sosyal medyada “Depresyonda değilim, tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım” notuyla paylaşan Nez, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1SAĞLIK SORUNUM YOK
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SAĞLIK SORUNUM YOK

Şarkıcı, sorular üzerine “Saçlarımı sağlık sorunları nedeniyle değil, bir proje için kestim. Yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır” dedi.

2ENERJİ UZMANI OLDUM
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ENERJİ UZMANI OLDUM

Nez, pandemi döneminde “enerji uzmanlığı” eğitimi aldığını da açıkladı: “Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim.”

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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