Nez saçlarını neden kazıttığını anlattı

ENERJİ UZMANI OLDUM Nez, pandemi döneminde “enerji uzmanlığı” eğitimi aldığını da açıkladı: “Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim.”