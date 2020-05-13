Newsweek'in ortaya çıkardığı rapor Çin'i köşeye sıkıştırdı
ABD'li Newsweek dergisinin yayımladığı rapor Çin'i köşeye sıkıştırdı. Raporda salgın dünyaya yayılmadan Çin'in tıbbi ekipman stoğu yaptığı ve DSÖ'yü nasıl tehdit ettiği tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor.
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Newsweek dergisi, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) bir raporuna dayanarak Çin'in dünyanın her yerinden kişisel koruyucu ekipman stoku yapmaya başladığı bir dönemde küresel acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) tehdit ettiğini öne sürdü.
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Dergi, iki CIA yetkilisinin raporun içeriğini teyit ettiğini belirtti.
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Rapora göre Çin salgın uyarısı yapması halinde koronavirüs araştırmasında DSÖ ile iş birliğine son vereceği tehdidinde bulundu.
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Geçen hafta da Der Spiegel dergisi Alman istihbaratına dayanarak Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile telefonda tehdit iddiasında bulunmuştu.
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Der Spiegel, Şi Jinping'in 21 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'u bizzat arayarak baskı yaptığını öne sürmüştü.
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DSÖ Sözcüsü, DSÖ Başkanı'nın Çin lideriyle 'ne 20 Ocak'a ne de 21 ya da 22 Ocak'ta görüştüğünü' açıkladı ve iddiaları bu sözlerle yalanladı.
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DSÖ sözcüsü, "Dr. Tedros ve üst düzey bir DSÖ heyeti 28 Ocak'ta Şi Jinping'le görüştü ve bu görüşmede küresel acil durum ilanı gündeme gelmedi" dedi.
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Newsweek'e göre DSÖ, Çin liderinin kişisel müdahalesini reddetmekle birlikte diğer Çin yetkililerinin acil durum ilanını erteletmek ya da uyarının içeriğini değiştirtmek için çaba harcayıp harcamadığı sorularını yanıtsız bıraktı.
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Derginin haberinde şöyle denildi: "DSÖ 30 Ocak'ta küresel acil durum ilan ederken Çin'in yanlış bir şey yapmadığını vurgulama gereği duydu."
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"DSÖ Başkanı Tedros Anhanom, 'Şunu açıkça ifade edeyim. Bu ilan, Çin'e karşı bir güvensizlik oyu demek değildir. Aksine DSÖ, Çin'in salgını kontrol altına alma kapasitesi olduğuna inanmaktadır' dedi.
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"Bu yaklaşım Batı'da öfke yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, 'Çin-odaklı' olmakla suçladığı DSÖ'ye Mart'ta kaynak aktarmaya son verdi.
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'Çin dünyadan kişisel koruyucu malzeme topladı'
"Çin'in salgının başlangıcındaki politikası geniş bir kesim tarafından eleştirildi. Hükümet, dünyayı uyarmaya çalışan doktorları susturdu."
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"Salgını ABD ordusunun başlattığını öne sürdü ve Associated Press ajansına göre insanlar Vuhan'dan kaçıp virüsü tüm dünyaya yayarken salgını altı gün boyunca gizledi."
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"Çin, 24 Ocak'la 29 Şubat arasında 2 milyarı maske olmak üzere 2,5 milyar adet kişisel koruyucu malzeme ithal etti."
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"Salgın neredeyse tüm dünyaya ve Çin'e malzeme satan ülkelere de yayılınca bu kez ABD dahil bu ülkelere tıbbi malzeme yardımı kampanyasına girişti.
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Çin 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne vatandaşları arasında yeni tip bir koronavirüsün görüldüğünü bildirdi, ABD'yi 3 Ocak'ta resmen bilgilendirdi. Pekin 20 Ocak'ta virüsün insandan insana geçmeye başladığını açıkladı.
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DSÖ'de kamu sağlığı acil durumu ilan edilip edilmemesi konusunda 22 ve 23 Ocak'ta iki oylama yapıldı ama komisyon bir karara varamadı. Acil durum ilanı 30 Ocak'ta çıktı."
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Çin'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü
Çin'de son 24 saatte 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde 6, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da ise 1 vaka görüldüğü belirtildi.
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Açıklamada, ülke genelinde 104 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
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Dün, salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kentte yaşayan 11 milyon kişiye test yapılmasının planlandığı duyurulmuştu.
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Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 926'ya yükselirken, salgın sebebiyle 4 bin 633 kişi yaşamını yitirmişti.
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Pompeo ilk yurt dışı seyahatinde Çin'i hedef aldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, isim vermeden Çin'i hedef alarak "Siz (İsrail) iyi bir ortaksınız, bazı ülkelerin aksine bilgiyi paylaşıyorsunuz." derken, İran'ı ise salgına rağmen "kaynaklarını terörü teşvik etmek için kullanmakla" suçladı.
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Pompeo, Batı Kudüs'te İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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İkili görüşme öncesi yapılan basın toplantısında, isim vermeden Kovid-19 salgınının başlangıcında bazı bilgileri saklamakla suçlanan Çin'i hedef alan Pompeo, Başbakan Netanyahu'ya hitaben, "Siz (İsrail) iyi bir ortaksınız ve bilgiyi gizlemeye ve üzerini örtmeye çalışan bazı ülkelerine aksine bilgiyi paylaşıyorsunuz. O ülke hakkında da konuşacağız." dedi.
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Konuşmasında İran'a da yüklenen Pompeo, "İranlılar bu salgın sırasında, Ayetullah rejiminin kaynaklarını terörü teşvik için kullanıyor. Bu durum, ülkeyi (İran) yönetenlerin ruhlarına ilişkin birçok şeyi söylüyor." diye konuştu.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 342 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 342 bin 849'a ulaştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 292 bin 899 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 602 bin 716 kişi de iyileşti.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 408 bin 636 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 83 bin 425 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
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İspanya (269 bin 520), Rusya (232 bin 243), İngiltere (226 bin 463), İtalya (221 bin 216), Fransa (178 bin 225), Brezilya (178 bin 214), Almanya (173 bin 171), Türkiye (141 bin 475), İran (110 bin 767), Çin (82 bin 926), Hindistan (74 bin 480), Peru (72 bin 59), Kanada (71 bin 157), Belçika (53 bin 779)
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Hollanda (42 bin 984), Suudi Arabistan (42 bin 925), Meksika (38 bin 324), Pakistan (34 bin 336), Şili (31 bin 721), Ekvador (30 bin 419), İsviçre (30 bin 380)
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Ekvador (30 bin 419), Portekiz (27 bin 913), İsveç (27 bin 272), Katar (25 bin 149), Belarus (24 bin 873), Singapur (24 bin 671) ve İrlanda (23 bin 242).
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
İngiltere 32 bin 692, İtalya 30 bin 911, Fransa 26 bin 991, İspanya 26 bin 920, Brezilya 12 bin 461, Belçika 8 bin 761, Almanya 7 bin 738, İran 6 bin 733, Hollanda 5 bin 510, Kanada 5 bin 169, Çin 4 bin 633,
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Türkiye 3 bin 894, Meksika 3 bin 926, İsveç 3 bin 313, Hindistan 2 bin 415, Ekvador 2 bin 327, Rusya 2 bin 116, Peru 2 bin 57, İsviçre 1867, İrlanda 1488, Portekiz 1163, Pakistan 737, Şili 323, Suudi Arabistan 255, Belarus 135, Singapur 21 ve Katar 14.