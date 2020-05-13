Newsweek'in ortaya çıkardığı rapor Çin'i köşeye sıkıştırdı

İspanya (269 bin 520), Rusya (232 bin 243), İngiltere (226 bin 463), İtalya (221 bin 216), Fransa (178 bin 225), Brezilya (178 bin 214), Almanya (173 bin 171), Türkiye (141 bin 475), İran (110 bin 767), Çin (82 bin 926), Hindistan (74 bin 480), Peru (72 bin 59), Kanada (71 bin 157), Belçika (53 bin 779)