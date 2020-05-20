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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP,AFP;Reuters
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 15:15,

ABD'de salgında ortaya çıkan yeni detay dünyayı sarstı

ABD'de salgında ortaya çıkan yeni detay dünyayı şaşırtmış durumda. New York Valisi raporu gördüğünde şoka girdiğini söylüyor

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New York, ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyaletlerin başında geliyor.

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New York Valisi Andrew Cuomo, son dönemde hastaneye yatırılan yeni koronavirüs vakalarının yüzde 66'sını sokağa çıkma kısıtlamalarına uyarak evde kalan kişilerin oluşturduğunu açıkladı.

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Andrew Cuomo, bu bulgunun kendisini "şoke ettiğini" aktardı.

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Cuomo düzenlediği basın toplantısında, "Kilit sektörlerde çalışanlarda görülen bulaş oranı, genel nüfusa kıyasla çok daha düşük ve yeni vakaların büyük bir bölümünü işe gitmeyen ve evde kalan insanlar oluşturuyor" dedi.

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New York eyaletine ait 113 hastanede 1200 hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre, yeni vaka olarak hastaneye başvuranların yüzde 66'sının son haftaları evde geçirdiğini ortaya koydu.

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Bu kişilerin çoğunluğunu 51 yaş üstü, Latin kökenliler ve siyahiler oluşturuyor. Araştırma kapsamındaki hastaların yüzde 96'sının da kronik bir rahatsızlığı bulunuyor.

7İNSANLAR SIKILDI VE TEDBİRSİZ DAVRANMAYA BAŞLADI
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İNSANLAR SIKILDI VE TEDBİRSİZ DAVRANMAYA BAŞLADI

Kamu sağlığı uzmanları, ilk etapta sonuçlar şaşırtıcı olsa ve yapılan araştırmayla ilgili daha fazla verinin verilmesi gerektiğini vurgulasa da bu durumun birkaç olasılıktan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

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Bu olasılıkların başında haftalardır sokağa çıkma kısıtlamaların uygulanmasıyla birlikte insanların da zaman ilerledikçe tedbiri giderek elden bırakmaya başlamış olması geliyor.

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Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Joseph Vinetz, New York eyaletindeki kısıtlamaların 10'uncu haftasına girdiğine dikkat çekerek, insanların artık yorulmaya başlamış olabileceklerini söyledi.

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CNBC'ye konuşan Vinetz, "Bizim yorulmuş ve bıkmış olmamızın virüsün umrunda olduğunu sanmıyorum. Virüslerin hisleri olmaz ve bu nedenle kendi işlerine bakarlar" dedi.

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New York'ta şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 360 bini, can kaybı da 28 bini geçti.

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ABD'de en fazla vakanın görüldüğü New York eyaleti aynı zamanda en sıkı kısıtlamaların uygulandığı eyaletler arasında yer alıyor.

13İnsanlar hangi tedbirleri almaya devam etmeli
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İnsanlar hangi tedbirleri almaya devam etmeli?

Kamu sağlığı uzmanları, yeni vakaların büyük bölümünün evde kalan kişiler olmasının bir diğer nedeninin de insanların yaşadıkları ortamlarla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.

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Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ashwin Vasan, yeni vaka olarak tespit edilen kişilerin kendileri evden çıkmasa bile, kilit sektörlerden birinde çalışan ve evden çıkmak zorunda kalan kişilerle birlikte yaşayıp yaşamadıklarına da bakılması gerektiğini söyledi.

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Konuyla ilgili olarak Forbes'a değerlendirmelerde bulunan Vasan, "Ayrıca, çok sayıda kişinin yaşadığı büyük apartmanlardaki bulaş oranına da bakılması gerekiyor. Kalabalık apartmanlarda bulaşma riski çok daha yüksek" dedi.

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Kamu sağlığı uzmanları, insanların tedbir almaya devam etmeleri gerektiğini vurguluyor.

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Uzmanlar, özellikle New York gibi nüfusu yoğun yerlerde sosyal mesafe kurallarının her zaman uygulanmasının zor olduğunu vurguluyor.

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İnsanların dışarı çıkarken daha seçici davranmaları gerektiğini ve el yıkamak, maske takmak gibi kişisel tedbirleri uygulamaya devam etmeleri gerektiğini söylüyor.

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Uzmanların riski düşürmek için önerdiği diğer tedbirler arasında, eve gelen siparişlerin bir süre kapıda bekletilerek, mümkünse dezenfekte edildikten sonra içeri alınmaları,

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Açık havalarda bile sosyal mesafeye uygun hareket edilmesi, sokağa çıkarken maske takılması ve takılan maskenin kumaş olması halinde sık sık yıkanması

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Kalabalık asansörlere binilmemesi ve ellerin sık sık yıkanması olarak sıralanıyor.

22ABDde Kovid-19 ölümleri 3 katına çıkabilir
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ABD'de 'Kovid-19 ölümleri 3 katına çıkabilir'

Washington Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yıl sonunda 3 katına ulaşabileceği öngörüldü.

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ABD’de yeni yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yıl sonuna kadar 3 katına çıkabileceği öngörüldü.

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Washington Üniversitesi Ezcacılık Fakültesi Politika ve Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, mevcut sosyal mesafe kuralları aylarca uygulamada kalsa bile, 2020 sonunda Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının 3 katına çıkacağını ortaya koydu.

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Karşılaştırmalı sağlık sonuçları bağlamında yapılan araştırma, Kovid-19 semptomları gösteren hastaların yüzde 1,3’ünün virüsten öldüğünü ve bunun kötü bir grip mevsiminde gripten ölenlere oranla 13 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

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Araştırmada görevli sağlık ekonomisti Anirban Basu, Kovid-19 virüsünün bulaşma gücü ve öldürme oranıyla ilgili sonuçları basın açıklamasıyla duyurdu.

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Basu, "Eğer enfeksiyon ölüm oranı doğruysa, virüs sosyal mesafe kısıtlamaları gevşetilmeden önceki oranlarda yayılmaya devam etse bile, yıl sonunda 350 bin ila 1,2 milyon arasında Amerikalının Kovid-19’dan yaşamını yitireceği anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.

28Grip kadar yayılırsa yarım milyon ABD’li ölebilir
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Grip kadar yayılırsa yarım milyon ABD’li ölebilir

Ölüm sayısının sadece çok ciddi halk sağlığı önlemleri ile azaltılabileceğini ifade eden Basu, "Aksi takdirde virüs, ABD nüfusunun yüzde 10’unu enfekte edebilen tipik bir grip kadar yayılması durumunda, yaklaşık yarım milyon Amerikalıyı öldürebilir." şeklinde uyarıda bulundu.

29Gerçek rakamlar çok daha yüksek
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Gerçek rakamlar çok daha yüksek

ABD’de resmi rakamlara göre, 1,5 milyondan fazla virüs vakasının görüldüğünü ve 90 binden fazla kişinin öldüğünü anımsatan Basu, virüsün gerçek etkilerinin bu rakamlardan daha yüksek olduğunu söyledi.

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Ülkedeki 33 eyaletinin, 116 değişik bölgesindeki vakaların incelendiği araştırmada, Kovid-19 vakalarında hastalığı hafif belirtilerle geçirmiş veya hiç belirti göstermemiş kişilerin teste tabi tutulmadığı, bundan dolayı elde edilen rakamların gerçekten çok daha düşük olduğu ifade edildi.

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Virüsün gripten çok daha bulaşıcı olduğu vurgulanan araştırmada, sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi durumunda tipik bir gribe göre çok daha fazla kişinin Kovid-19’a yakalanacağı öngörülüyor.

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Ede edilen veriler ışığında, yıl sonuna kadar Amerikalıların yüzde 20’sinin virüsten enfekte olacağı tahmininde bulunuldu.

33Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 599'a ulaştı. 

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Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişi Kovid-19'a yakalandı. 

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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (308 bin 705), İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin 699), Fransa (180 bin 809) ve Almanya (177 bin 827) oldu.

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Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı: 

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İran (124 bin 603), Hindistan (106 bin 886), Peru (99 bin 483), Çin (82 bin 965), Kanada (79 bin 112), Suudi Arabistan (59 bin 854) Belçika (55 bin 791) ve Meksika (54 bin 346).

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 325 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

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Virüse yakalanan 1 milyon 970 bin 918 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 704 bin 525 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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