Nevşehir'deki 800 yıllık 'hazine!' Almanya, Fransa ve Hollanda'dan da talep var ama…
Nevşehir'de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminden beri kullanılan madenden yaklaşık 85 metre derinliğe inilerek yılda 150 bin ton kaya tuzu çıkarılıp ekonomiye kazandırılıyor
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki 800 yıllık madenden çıkarılan 150 bin ton kaya tuzu, yurt içi ve yurt dışında talep görüyor.
2
Abone Ol
Hacı Bektaş Veli tarafından bulunduğu rivayet edilen ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminden beri faaliyette olan Tuzköy Mahallesi'ndeki madende üretilen minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık 700 metre uzunluğundaki tünelden yerin 85 metre altına inilerek çıkarılıyor.
3
Abone Ol
Tünel kazıcı iş makineleriyle kırılan kayaların içinden çıkarılan tuz, yer altından kamyonlarla çıkarılarak çeşitli işlemlerden geçiriliyor.
4
Abone Ol
Ebat ve kullanım alanına göre hazırlanan tuz, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
5
Abone Ol
Tuz madenini işleten Suat Bilgin, AA muhabirine, 14 yıl önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Madencilik Genel Müdürlüğünden ihale yoluyla alanı 99 yıllığına kiraladığını belirtti.
6
Abone Ol
Yılda ortalama 150 bin ton tuz elde ettiklerini aktaran Bilgin, bölgede 5 milyon 300 bin metrekarelik alanın tuz yatağı olduğunu söyledi.
7
Abone Ol
Bilgin, 50'den fazla kişiye istihdam sağladığını ve yılda ortalama 15 milyon lira ekonomiye katkı sunduklarını ifade etti.
8
Abone Ol
SAĞLIK TURİZMİNE KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR
Ekonomik değeri yüksek tuz rezervinin turizme de katkı sunmasının bölge açısından faydalı olacağına inandığını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:
9
Abone Ol
"Dedelerimiz deveyle tuz satışı yaparmış, onlardan babamız, sonra da biz bu işi devraldık. Geçmişte onlar da aynı madenden çıkarılan tuzu satarlarmış. Yaklaşık 800 yıldır burada tuz üretiliyor. Sanayi, gıda, karla mücadele alanlarında kullanılıyor.
10
Abone Ol
Yurt dışından da talep alıyoruz. Yakın zamanda Romanya'ya gönderdik. Almanya, Fransa ve Hollanda'dan talep geliyor ancak kapasitemiz yeterli olmadığı için karşılayamıyoruz.
11
Abone Ol
Sağlık turizmine açmayı düşünüyoruz. Burada profesyonelce çalışıyoruz. Hiç risk olmadan tünel şeklinde kazıyoruz, göçme tehlikesi yok."
12
Abone Ol
Bilgin, nefes almakta zorlanan birkaç astım hastasının ocağa geldiğini ve birkaç gün sonra solunum yollarının açıldığını ileri sürerek şunları söyledi:
13
Abone Ol
Burayı ileriki zamanda sağlık turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Kapadokya Havalimanı'na 3 kilometre mesafedeyiz.
14
Abone Ol
Türkiye ve çeşitli ülkelerden hastaları ağırlama yönünde bir potansiyelimiz ortaya çıkacaktır.