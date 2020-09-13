Nevşehir'deki 800 yıllık 'hazine!' Almanya, Fransa ve Hollanda'dan da talep var ama…

"Dedelerimiz deveyle tuz satışı yaparmış, onlardan babamız, sonra da biz bu işi devraldık. Geçmişte onlar da aynı madenden çıkarılan tuzu satarlarmış. Yaklaşık 800 yıldır burada tuz üretiliyor. Sanayi, gıda, karla mücadele alanlarında kullanılıyor.