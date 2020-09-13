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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 13:50 | 

Nevşehir'deki 800 yıllık 'hazine!' Almanya, Fransa ve Hollanda'dan da talep var ama…

Nevşehir'de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminden beri kullanılan madenden yaklaşık 85 metre derinliğe inilerek yılda 150 bin ton kaya tuzu çıkarılıp ekonomiye kazandırılıyor

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki 800 yıllık madenden çıkarılan 150 bin ton kaya tuzu, yurt içi ve yurt dışında talep görüyor.

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Hacı Bektaş Veli tarafından bulunduğu rivayet edilen ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminden beri faaliyette olan Tuzköy Mahallesi'ndeki madende üretilen minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık 700 metre uzunluğundaki tünelden yerin 85 metre altına inilerek çıkarılıyor.

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Tünel kazıcı iş makineleriyle kırılan kayaların içinden çıkarılan tuz, yer altından kamyonlarla çıkarılarak çeşitli işlemlerden geçiriliyor.

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Ebat ve kullanım alanına göre hazırlanan tuz, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

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Tuz madenini işleten Suat Bilgin, AA muhabirine, 14 yıl önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Madencilik Genel Müdürlüğünden ihale yoluyla alanı 99 yıllığına kiraladığını belirtti.

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Yılda ortalama 150 bin ton tuz elde ettiklerini aktaran Bilgin, bölgede 5 milyon 300 bin metrekarelik alanın tuz yatağı olduğunu söyledi.

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Bilgin, 50'den fazla kişiye istihdam sağladığını ve yılda ortalama 15 milyon lira ekonomiye katkı sunduklarını ifade etti.

8SAĞLIK TURİZMİNE KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR
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SAĞLIK TURİZMİNE KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Ekonomik değeri yüksek tuz rezervinin turizme de katkı sunmasının bölge açısından faydalı olacağına inandığını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

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"Dedelerimiz deveyle tuz satışı yaparmış, onlardan babamız, sonra da biz bu işi devraldık. Geçmişte onlar da aynı madenden çıkarılan tuzu satarlarmış. Yaklaşık 800 yıldır burada tuz üretiliyor. Sanayi, gıda, karla mücadele alanlarında kullanılıyor.

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Yurt dışından da talep alıyoruz. Yakın zamanda Romanya'ya gönderdik. Almanya, Fransa ve Hollanda'dan talep geliyor ancak kapasitemiz yeterli olmadığı için karşılayamıyoruz.

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Sağlık turizmine açmayı düşünüyoruz. Burada profesyonelce çalışıyoruz. Hiç risk olmadan tünel şeklinde kazıyoruz, göçme tehlikesi yok."

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Bilgin, nefes almakta zorlanan birkaç astım hastasının ocağa geldiğini ve birkaç gün sonra solunum yollarının açıldığını ileri sürerek şunları söyledi:

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Burayı ileriki zamanda sağlık turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Kapadokya Havalimanı'na 3 kilometre mesafedeyiz.

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Türkiye ve çeşitli ülkelerden hastaları ağırlama yönünde bir potansiyelimiz ortaya çıkacaktır.

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