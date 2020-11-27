Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kimdir? İnci Sezer Becel'in biyografisi

Antalya- Finike Kaymakam Refikliği, Rize-Kalkandere İlçesi ve Nevşehir-Acıgöl İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunduktan sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay süre ile İngiltere’nin Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi ile İngiliz Genel ve Mahalli Yönetimiyle ilgili eğitim çalışmalarında bulunan SEZER BECEL, 1997 yılında staj programını başarı ile tamamlayarak Konya’nın Çeltik İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sonra sırası ile; 1999-2001 yıllarında Adıyaman-Tut İlçesi Kaymakamlığı, 2001-2006 yılları arasında Nevşehir-Gülşehir İlçesi Kaymakamlığı, 2006-2011 yılları arasında Malatya Vali Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında İzmir-Çeşme İlçesi Kaymakamlığı, 2015-2020 yılları arasında İstanbul-Çatalca İlçesi Kaymakamlığı görevini yaptı. 2009 yılında birinci sınıf Mülki İdare Amirliğine ayrılmıştır.