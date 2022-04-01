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NEVŞEHİR SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2022: Nevşehir sahura kaçta kalkacak? 2022 Diyanet İmsakiyesi

#Nevşehir#Nevşehir Sahur#Nevşehir İftar

Nevşehir iftar ve sahur saatleri araştırılıyor. Nevşehir’de ilk sahur ve iftar saat kaçta? sorusu Merkez, Ürgüp, Gülşehir başta olmak üzere pek çok ilçede merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Nevşehir imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da cevap buldu. İşte, Nevşehir sahur ve iftar vakitleri

1/3NEVŞEHİR SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2022: Nevşehir sahura kaçta kalkacak 2022 Diyanet İmsakiyesi

Nevşehir İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Nevşehir’de sahur ve iftar saat kaçta? sorusu farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan’da tutulacak. Bu akşam kılınacak olan teravih namazının ardından sahur için heyecan başlayacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Nevşehir sahur ve iftar vakitleri

2/3NEVŞEHİR İMSAKİYE 2022

NEVŞEHİR İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:5419:12
203 Nisan04:5219:13
304 Nisan04:5119:14
405 Nisan04:4919:15
506 Nisan04:4719:16
607 Nisan04:4519:16
708 Nisan04:4419:17
809 Nisan04:4219:18
910 Nisan04:4019:19
1011 Nisan04:3819:20
1112 Nisan04:3719:21
1213 Nisan04:3519:22
1314 Nisan04:3319:23
1415 Nisan04:3119:24
1516 Nisan04:3019:25


NEVŞEHİR VE TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3/3NEVŞEHİR SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2022: Nevşehir sahura kaçta kalkacak 2022 Diyanet İmsakiyesi

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav gibi gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı.Zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla işyerini denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte işletmelerde fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan zabıta ekipleri, ayrıca ekmekte gramaj kontrolü yaptı.Periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini gıda ürünlerinin sağlıklı ve temiz koşullarda halka ulaşması için Ramazan ayında özellikle gıda satışı yapan işletmelerde yoğunlaştıracak olan zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelecek olan şikâyetleri de değerlendirecek

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#Nevşehir#Nevşehir Sahur#Nevşehir İftar