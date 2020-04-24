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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 18:19,

Nevşehir iftar saatleri 2020: Nevşehir iftar ve sahur vakti ne zaman? 2020 İmsakiye

Nevşehir iftar vakti, ilk orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nevşehir’de ilk iftar ve sahur ne zaman? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. İşte Nevşehir imsakiyesine göre imsak ve sahur vakitleri…

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Nevşehir İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. Nevşehir iftar saati kaçta? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İşte Nevşehir İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…

NEVŞEHİR'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Mersin iftar vakti 19:33 olarak açıklandı. 25 Nisan'da imsak 04:13'de olacak.

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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NEVŞEHİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1519:3320:58*
225.04.202004:1319:3420:59
326.04.202004:1119:3521:00
427.04.202004:1019:3621:02
528.04.202004:0819:3721:03
629.04.202004:0619:3821:04
730.04.202004:0519:3921:06
801.05.202004:0319:4021:07
902.05.202004:0219:4121:08
1003.05.202004:0019:4221:10
1104.05.202003:5819:4321:11
1205.05.202003:5719:4421:12
1306.05.202003:5519:4521:14
1407.05.202003:5419:4521:15
1508.05.202003:5219:4621:16
1609.05.202003:5119:4721:18
1710.05.202003:4919:4821:19
1811.05.202003:4819:4921:20
1912.05.202003:4619:5021:22
2013.05.202003:4519:5121:23
2114.05.202003:4419:5221:24
2215.05.202003:4219:5321:26
2316.05.202003:4119:5421:27
2417.05.202003:4019:5521:28
2518.05.202003:3819:5621:30
2619.05.202003:3719:5621:31**
2720.05.202003:3619:5721:32
2821.05.202003:3519:5821:33


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK

EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.
Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."

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