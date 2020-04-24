Nevşehir iftar saatleri 2020: Nevşehir iftar ve sahur vakti ne zaman? 2020 İmsakiye
Nevşehir iftar vakti, ilk orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nevşehir’de ilk iftar ve sahur ne zaman? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. İşte Nevşehir imsakiyesine göre imsak ve sahur vakitleri…
Nevşehir İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. Nevşehir iftar saati kaçta? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İşte Nevşehir İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…
NEVŞEHİR'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Mersin iftar vakti 19:33 olarak açıklandı. 25 Nisan'da imsak 04:13'de olacak.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NEVŞEHİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:15
|19:33
|20:58*
|2
|25.04.2020
|04:13
|19:34
|20:59
|3
|26.04.2020
|04:11
|19:35
|21:00
|4
|27.04.2020
|04:10
|19:36
|21:02
|5
|28.04.2020
|04:08
|19:37
|21:03
|6
|29.04.2020
|04:06
|19:38
|21:04
|7
|30.04.2020
|04:05
|19:39
|21:06
|8
|01.05.2020
|04:03
|19:40
|21:07
|9
|02.05.2020
|04:02
|19:41
|21:08
|10
|03.05.2020
|04:00
|19:42
|21:10
|11
|04.05.2020
|03:58
|19:43
|21:11
|12
|05.05.2020
|03:57
|19:44
|21:12
|13
|06.05.2020
|03:55
|19:45
|21:14
|14
|07.05.2020
|03:54
|19:45
|21:15
|15
|08.05.2020
|03:52
|19:46
|21:16
|16
|09.05.2020
|03:51
|19:47
|21:18
|17
|10.05.2020
|03:49
|19:48
|21:19
|18
|11.05.2020
|03:48
|19:49
|21:20
|19
|12.05.2020
|03:46
|19:50
|21:22
|20
|13.05.2020
|03:45
|19:51
|21:23
|21
|14.05.2020
|03:44
|19:52
|21:24
|22
|15.05.2020
|03:42
|19:53
|21:26
|23
|16.05.2020
|03:41
|19:54
|21:27
|24
|17.05.2020
|03:40
|19:55
|21:28
|25
|18.05.2020
|03:38
|19:56
|21:30
|26
|19.05.2020
|03:37
|19:56
|21:31**
|27
|20.05.2020
|03:36
|19:57
|21:32
|28
|21.05.2020
|03:35
|19:58
|21:33
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