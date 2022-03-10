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Nevruz ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Nevruz tarihi

#2022 Nevruz#Nevruz Ne Zaman

Farsça ‘yeni gün’ anlamına gelen ve M.S. 2. yy'dan bu yana çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutlanan nevruz, günümüzde de aynı coşku ve heyecanla kutlanmaya devam ediyor. Peki, nevruz nedir? Nevruz ne zaman kutlanır?

1/3Nevruz ne zaman kutlanacak İşte 2022 Nevruz tarihi

Her yıl Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada kutlanan nevruzun ne olduğu ve hangi tarihlerde kutlandığı çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. İşte, 2022 Nevruz tarihi...

2/3NEVRUZ NEDİR

NEVRUZ NEDİR?

M.S. 2. yy'dan bu yana çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutlanan Nevruz, Farsça ‘yeni gün’ anlamına gelmektedir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyada insanlar tarafından farklı şekillerde kutlanmaktadır. Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl kutlanır.

3/3NEVRUZ NE ZAMAN KUTLANIR

NEVRUZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Nevruz her yıl olduğu gibi bu yılda 21 Mart'ta kutlanacak. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının ise bir nedeni var.

Güneş 21 Mart’a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart’ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor. Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan bazı halklar, 21 Mart’ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutluyor.

Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

 

 

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#2022 Nevruz#Nevruz Ne Zaman