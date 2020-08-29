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Teknoloji
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 09:44 | 

Neuralink nedir? Çılgın proje Neuralink ne demek? Elon Musk'ın çok konuşulan projesi Neuralink hakkında bilgiler

Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ın çılgın projelerinden biri olan Neuralink yeniden gündemde. Musk, geçtiğimiz yıl NeuraLink adlı yeni bir şirket kurduğunu ve insan beynini bilgisayar ara yüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Peki, İşte Neuralink nedir? Elon Musk'ın çılgın projesi Neuralink hakkında bilgiler...

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Neuralink, ileri teknoloji nöroloji uygulamalarında gelecekteki yeniliklerin olasılığını araştırmak için nöroteknolojiyi kullanan bir Amerikan şirketi. Elon Musk tarafından desteklenen neuralink, genel olarak nöroteknolojiye çığır açan bir bakış açısı olarak görünürlük kazandı.

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Şirketin kurucusu Musk, maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bilgisayarların beyin gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını açıklamıştı. NeuraLink, özellikle felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

3Yapay zeka ile doğal zekânın bütünleşmesi
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Yapay zeka ile doğal zekânın bütünleşmesi

Musk'ın şirketinin geliştirdiği cihaz, üzerinde 3 binden fazla elektrot barındırıyor.Saç telinden daha ince olan sicimlere bağlı olan elektrotlar, 1.000 nöronun aktivitesini izleyebiliyor.

Şirket, geliştirdikleri cihazın beynin belli bir bölgesini takibe alabildiğini vurguluyor."Yapay öğrenme" kullanılarak nöron aktivite kaydı da analiz edilebiliyor ve beynin hangi bölgesine nasıl bir uyarı gönderilebileceğini de saptıyor.

NeuraLink, beyin fonksiyonlarının nasıl bilgisayar verisine dönüştürüldüğünü ya da beyin hücrelerinin hangi yöntemlerle uyarıldığını ise açıklamış değil.

Şirketin lansmanı sırasında konuşan Elon Musk, "Bu cihazı takanlar bir anda insanların beynini ele geçirecek değil" dedi. Musk ayrıca cihazı kullanacak olanların zaman içerisinde yapay zeka ile simbiyotik bir beyne sahip olacağını savundu.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekmiş ve insanlığın sonunu getirecek şeyin bu teknoloji olabileceğini söylemişti.

İnsan beyninin yapay zeka ile birlikte çalışması sonucu üstün bir zekanın oluşturulabileceğini söyleyen Musk, bir noktada insanların yapay zeka ile bütünleşebileceğini ifade etti.

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Neuralink şirketinin reklamı yapılan hedefleri, bazılarının "zihin kontrolü" uygulamaları potansiyelini sorgulamasına ve bu alanda hem açıklanabilir hem de etik yapay zekayı ilerletmesine yol açtı.

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