Neuralink nedir? Çılgın proje Neuralink ne demek? Elon Musk'ın çok konuşulan projesi Neuralink hakkında bilgiler

Yapay zeka ile doğal zekânın bütünleşmesi Musk'ın şirketinin geliştirdiği cihaz, üzerinde 3 binden fazla elektrot barındırıyor.Saç telinden daha ince olan sicimlere bağlı olan elektrotlar, 1.000 nöronun aktivitesini izleyebiliyor.



Şirket, geliştirdikleri cihazın beynin belli bir bölgesini takibe alabildiğini vurguluyor."Yapay öğrenme" kullanılarak nöron aktivite kaydı da analiz edilebiliyor ve beynin hangi bölgesine nasıl bir uyarı gönderilebileceğini de saptıyor.



NeuraLink, beyin fonksiyonlarının nasıl bilgisayar verisine dönüştürüldüğünü ya da beyin hücrelerinin hangi yöntemlerle uyarıldığını ise açıklamış değil.



Şirketin lansmanı sırasında konuşan Elon Musk, "Bu cihazı takanlar bir anda insanların beynini ele geçirecek değil" dedi. Musk ayrıca cihazı kullanacak olanların zaman içerisinde yapay zeka ile simbiyotik bir beyne sahip olacağını savundu.



Musk daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekmiş ve insanlığın sonunu getirecek şeyin bu teknoloji olabileceğini söylemişti.



İnsan beyninin yapay zeka ile birlikte çalışması sonucu üstün bir zekanın oluşturulabileceğini söyleyen Musk, bir noktada insanların yapay zeka ile bütünleşebileceğini ifade etti.