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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 10:34 | 

Son dakika haberi: Neuralink ile insan beyni bilgisayarla birleşiyor

Tesla ve SpaceX ile dünyanın gündeminden düşmeyen çılgın iş adamı Elon Musk, bu kez uzun süredir konuşulan Neuralink için düğmeye bastı; insan beynini bilgisayara bağlayacak müthiş teknolojiyi tanıttı.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Elon Musk'ın hayalini kurduğu bir teknoloji gerçeğe dönüşüyor. İnsan beyni ile bilgisayar ortamını tek potada buluşturan Neuralink, belki de insanlık tarihinin seyrini dahi değiştirebilecek bir buluş olacak.

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İnsan beyninin dijital ortama aktarılması fikri aslında yeni değil; uzun bir zamandır da bilim insanları bu konuda çeşitli deneyler yaptılar. Ancak Neuralink, bu işin geldiği son nokta olma özelliğine sahip; zira Musk bu kavramı ticari forma getiren bir şirketin başında bulunuyor.

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Neuralink, pek çok açıdan insanlık için önemli bir buluş olacak. İşitme cihazına benzeyen bir tasarıma sahip olan ürün, 23 mm çapında ve 8 mm kalınlığında bulunuyor.

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Takıldığında 24 saat boyunca bataryası bitmiyor. Takılan her bir cihazın üzerinde 1024 adet elektrot bulunuyor.

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Bu elektrotların beyne ulaşan kabloları ise saç telinden dahi ince bir yapıya sahip.

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Sıcaklık ölçümü yapabilen bu teknoloji, basınç değerlerini de analiz edebilme yeteneğine sahip.

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Telefon, tablet, kulaklık dahil pek çok cihazda bulunan Bluetooth teknolojisi de Neuralink'in kullandığı teknolojilerden biri.

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Neuralink teknolojisinin beyin ile bağlantısının sağlanması için cerrahi bir operasyon gerekiyor. Ancak bu operasyon, göz ameliyatları kadar basit ve dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

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Cihazın takılması sırasında, yani operasyon esnasında anestezi gerekmiyor, yani kişi bilinci açık bir şekilde operasyon sürecini geçiriyor.

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Bugüne kadar yapılan testlerin sonucunda herhangi bir enfeksiyon ya da yan etkiye rastlanmadı. Ancak araştırmalar sürüyor.

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Cihaz olabildiğince küçük bir yapıda; dolayısıyla uzun ve karmaşık kablolar, büyük sensörler bulunmuyor.

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Neuralink, basitçe internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri, yani düşünceler ile kontrol edilmesini sağlıyor. Gerçekten müthiş!

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Peki Neuralink ne işe yarayacak? Öncelike bu teknolojinin geliştirilmesi, engelli bireyler için umut ışığı olacak; zira fiziksel engele sahip olanlar için yeni ufuklar açılıyor.

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Örneğin Neuralink teknolojisini kullanan kişiler, bilgisayara bağlanan herhangi bir akıllı protezi, kablosuz olarak düşünceleriyle kontrol edebilecekler.

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Henüz açıklanmasa da Neuralink, artırılmış gerçeklik cihazlarına da bağlanabilir. Bu tip bir durumda insanların sadece gözlüklerle değil, beyinleriyle de dijital dünyalarda yer alması mümkün olacak. Yani görme engelliler için bir umut ışığı olabilir.

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Bilgisayarlar, kablolar, devasa iskeletlere ihtiyaç duyulmadan sadece beyin kontrolü ile pek çok engel aşılabilecek.

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Neuralink, düşüncelerin okunabilmesi gibi şu an kulağa ütopik gelen bir durumu da gerçeğe dönüştürüyor. Bu cihaz takıldığında kişinin düşünceleri takip edilebiliyor; daha da önemlisi davranışa geçmeyen, akıldan geçen düşünceler dahi bu teknolojinin radarında.

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Neuralink ile gerçekleştirilen onlarca testten biri de bir domuz üzerinde yapıldı ve Neuralink teknolojisinin tanıtıldığı etkinlikte seyircilerle paylaşıldı.

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Gertrude ismini taşıyan domuz, Neuralink için denek oldu. Canlı yayında cihazın bağlandığı bir domuzun beyin sinyalleri ekranlara aktarılırken, cihazın çıkarıldığı domuzda bir davranış değişikliği gözlemlenmedi.

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Neuralink operasyonu kolayca gerçekleştiriliyor; kafa derisinin küçük bir bölümünün kaldırılmasıyla beraber cihazın elektrotları beyne implant ediliyor, sonrasında cihazın kafatasına kaynatılması aşamasına geliniyor. Son olarak da kafa derisi tekrar yerine dikiliyor.

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Tabii bu teknolojinin korkulan yönleri de var. Düşüncelerin takip edilmesi ve okunabilmesi fikri kulağa pek hoş gelmiyor.

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Bir diğer nokta ise beyin ile bilgisayar arasında kurulan bağlantının ters yönde gerçekleşme ihtimali. Diğer bir deyişle bilgisayardaki elektronik sinyallerin beyin sinyallerine dönüştürülmesi ve yapay zekanın devreye girmesi fikri uzun bir süre tartışılacak gibi görünüyor.

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Neuralink şimdilik geliştirilme aşamasında ve daha pek çok deney gerçekleştirilecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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