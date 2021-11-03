Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games bünyesinde hangi oyunlar var? Resmen açıldı
Netflix, bir süredir merakla beklenen oyun sektörüne adım attı. Netflix üyeliğine sahip olan herkes erişime açılan oyunları deneyimlenebilecek. Peki, Netflix Games nedir, ücretli mi? Netflix Games bünyesinde hangi oyunlar var?
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Netflix Games resmen açıklandı. Netflix aboneleri 3 Kasım itibarıyla herhangi bir ekstra ücret ödemeden android cihazlarında beş farklı mobil oyunu oynayabilecek. Netflix, Apple kullanıcıların ise ileriki bir tarihte oyunlara erişim sağlayabileceğini açıkladı.
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Erişime açılan ilk Netflix oyunları şöyle:
* Stranger Things 1984 * Stranger Things 3: The Game * Shooting Hoops * Card Blast * Teeter Up
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Netflix üyelerinin telefonlardaki uygulamaları üzerinden ulaşabilecekleri oyunların bir kısmı inernet üzerinden oynanırken bir kısmına offline erişilebilecek.