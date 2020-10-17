Nesrin Cavadzade: Ben size kırgınım!

Nesrin Cavadzade, Bebek’te fotoğraflarını çeken muhabirlere “Hep yanlış şeyler yazıyorsunuz” diye sitem etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sosyal medyada uğradığı fotoğraflı tacizleri anlatırken “O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” diyen ve bu sözleriyle çok konuşulan Nesrin Cavadzade, birkaç gündür de rol arkadaşı Talat Bulut’un “Nesrin evleniyor” açıklamasıyla gündemdeydi.
2
Abone Ol
Oyuncu önceki gün Bebek’teki bir kafede arkadaşı Serhat Şengül’le görüntülendi.
3
Abone Ol
BEN SİZE KIRGINIM
◊ Mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışan Nesrin Cavadzade, fotoğraflarını çeken muhabirlere sitem etti. “Arkadaşlar çok acelem var, ayrıca ben size kırgınım” diyen Cavadzade, “Niye kırgınsınız?” sorusuna “Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz, o yüzden” yanıtını verdi.
4
Abone Ol
Oyuncu, evlilik iddiası için de “Evlenirsem zaten haberiniz olur” dedi