Nesrin Cavadzade :Ben gerçekten sizinle konuşmuyorum
Kim nerede, ne yapıyor, ne dedi? Magazin dünyasında kısa bir haber turu...
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Çok yakın arkadaşım
Nesrin Cavadzade önceki gün bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden ünlü oyuncu, “Ali Bey benim çok yakın arkadaşım” diye açıklama yaptı. Habercilerin röportaj isteğini geri çeviren Cavadzade, oynadığı dizideki ayrılıklar hakkında “Bu konuda da bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben ne söylesem siz başka yazıyorsunuz. Ben gerçekten sizinle konuşmuyorum” diye konuştu. Deniz BOY
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Köpekleri bebek arabasında
Seren Serengil önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Bebek arabasına koyduğu köpekleriyle alışverişe çıkan sunucu, girdiği her mağazada ilgi odağı oldu.
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Halı saha maçında oldu
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Aksayarak yürüyen ünlü şarkıcı ayağını soran muhabirlere “Geçtiğimiz gün halı saha maçı yapmıştık, oradan kaldı” diye yanıt verdi. Akçıl özel hayatıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Deniz BOY
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İki kutlama birden
Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 40’ıncı anaokulunu Denizli’de açtı. Ünlü şarkıcının da katıldığı açılış töreninde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 40’ıncı anaokulunu Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün hizmete soktu. Hayırsever bir ailenin yaptırdığı Çocuklar Gülsün Diye / Zehra–Mehmet Bulut Anaokulu’nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan okulda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak. 81 İLDE 81 ANAOKULUAÇANA KADAR DEVAM Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti: “Hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur. Maalesef fırsat eşitsizliği vardır. Her çocuk, anaokuluna gitmeli ve eğitim hayatına daha sağlıklı ve daha özgüvenli bir şekilde devam etmelidir. Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak bugün 40’ıncı anaokulumuzu açıyoruz. İnşallah 81 ilde 81 anaokulu açana kadar yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Bize bu imkan ve fırsatları veren Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Derneğimiz için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Anaokulumuzu, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin annelerine emanet ediyorum. Her şey annelere ve kadınlara emanet edilirse daha güzel olur. Her Türk kadını, baş üstünde taşınmaya layıktır.”
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Rap’çi oldu
Mustafa Üstündağ sürpriz yaptı, rap şarkısı seslendirdi. Ünlü oyuncunun rap’çiler Kodes ve Fate Fat ile birlikte hazırladığı “Yanına Kalmaz” adlı single, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı. Şarkıya Tuzla’daki bir tersanede klip çekildi. Filmleri aratmayan klibin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturdu.
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İlişkimiz çok güzel, tatlı tatlı ilerliyor.
* Hande Ünsal, kasım ayı sonunda yayınlayacağı yeni şarkısına klip çekti. Çekim arasında soruları yanıtlayan şarkıcı, “Bu bir ayrılık sonrası şarkısı. Bu sefer ayrılıktan sonra üzülmeyen, güçlü bir kadın göreceğiz” dedi. * Bir süredir aranjör Serkan Balkan’la ilişki yaşayan Ünsal, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi: “İlişkimiz çok güzel, tatlı tatlı ilerliyor. Şu anda evlilik düşünmüyoruz ama öyle bir karar verirsek ilk sizin haberiniz olur.” Sayit DURMAZ
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Türküler bizim kıymetlimiz
Ferhat Göçer bu kez Türk halk müziğinin unutulmaz eserleriyle müzikseverlerle buluşuyor. Ünlü sanatçı, türkülerden oluşan albümün 9 parçalık ilk bölümü “Anadolu Aryaları Vol.1”i bugün beğeniye sundu. Göçer,“Serinin ilk dokuz eserini bugün dijital platformlarda sunacağız. Kalan 9 eseri ise ilerleyen zamanda paylaşacağız. Eserleri, ruhunu bozmayacak şekilde yorumladığıma inanıyorum. Bu proje hayalimdi. Türk halk müziği dinlerken etkilenmeyen yoktur. Türküler bizim kıymetlimiz” diye konuştu.
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Albüm öncesi sürpriz
Emre Aydın yeni albümü öncesi hayranlarına sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı, rap’çi Sokrat St. ile “Bu Sefer Sorun Bende” şarkısında bir araya geldi. Şarkı bugün tüm dijital platformlarda yayınlanacak.
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Çöp topladılar
Şarkıcı Yonca Evcimik ve iletişimci Özgür Aras önceki gün Mis gibi 1bodrum Platfomu ve Bodrum Belediyesi’nin her hafta düzenlediği “Misgibi Bodrum” kampanyası için çöp topladılar. Sahil boyunca yerde gördükleri bütün çöpleri toplayan ikiliye Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’da eşlik etti.