Nesrin Cavadzade :Ben gerçekten sizinle konuşmuyorum

İki kutlama birden Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 40’ıncı anaokulunu Denizli’de açtı. Ünlü şarkıcının da katıldığı açılış töreninde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 40’ıncı anaokulunu Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün hizmete soktu. Hayırsever bir ailenin yaptırdığı Çocuklar Gülsün Diye / Zehra–Mehmet Bulut Anaokulu’nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan okulda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

81 İLDE 81 ANAOKULUAÇANA KADAR DEVAM

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti: “Hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur. Maalesef fırsat eşitsizliği vardır. Her çocuk, anaokuluna gitmeli ve eğitim hayatına daha sağlıklı ve daha özgüvenli bir şekilde devam etmelidir. Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak bugün 40’ıncı anaokulumuzu açıyoruz. İnşallah 81 ilde 81 anaokulu açana kadar yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Bize bu imkan ve fırsatları veren Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Derneğimiz için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Anaokulumuzu, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin annelerine emanet ediyorum. Her şey annelere ve kadınlara emanet edilirse daha güzel olur. Her Türk kadını, baş üstünde taşınmaya layıktır.”