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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 12:17,

Neslişah Alkoçlar paylaştı: Altan saçlarından memnun!

Corona Virüsü salgını sonrası kendilerini karantinaya alan ünlü isimler kişisel bakımlarını da ihmal etmiyor. Bu zor günleri evinde geçiren televizyon yıldızlarının tıraşını da aile yakınları yapıyor. İşte ünlü isimlerin yeni imajları...

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Corona virüs salgını sonrası karantinaya giren Engin Altan Düzyatan ve ailesi dışarıyla bağlantıyı kesti.

Market ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayan ünlü çift bütün zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın saçları uzayınca Neslişah Alkoçlar eşinin saçını kesti.

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O anların videosunu paylaşan Alkoçlar altına, 'Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli... İyi günde kötü günde karantinada!' mesajını yazdı.

3ARZUM ONAN

ARZUM ONAN

Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ve oğulları Can Aslantuğ da karantina sürecini evinde geçiren ünlü isimlerden. Bu zor günleri birlikte atlatmaya çalışan mutlu aile hemen hemen her anlarını sosyal medyada paylaşıyor.

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Uzun süredir evden dışarı adım atmayan aile bireyleri kişisel bakımlarından da geri kalmıyor. Berberlerin kapalı olması nedeniyle saçları uzayan Can Aslantuğ'u babası Mehmet Aslantuğ tıraş etti. Arzum Onan tıraş sonrası oğluyla çekildiği bu fotoğrafı 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu' notuyla paylaştı.

5OĞULUNUN SAÇINI ÜÇ NUMARA YAPTI

OĞULUNUN SAÇINI ÜÇ NUMARA YAPTI!

Ünlü türkücü İzzet Yıdızhan oğlu Mustafa'yı tıraş ettiği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

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Oğlunun saçlarını banyoda kesen İzzet Yıdızhan, "Korana virüsü sonrası kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günlerde geçecek" dedi.

7Sevgiliden özel istek

Sevgiliden özel istek!

Corona virüsü salgını nedeniyle Portekiz'de bulunan Madeira adasında ailesiyle birlikte kendini karantinaya alan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu sevgilisi Georgina Rodrgiuez tıraş etti.

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Ronaldo o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Evde kal ve şık olmaya devam et" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

9ANNE-BABASININ SAÇINI KESTİ

ANNE-BABASININ SAÇINI KESTİ

Corona virüsü salgını sonrası karantina günlerini anne ve babasıyla birlikte geçiren iş adamı Sadettin Saran berber oldu!

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Sadettin Saran anne ve babasının saçını tıraş etti. İş adamı o anların görüntüsünü, 'Aile berberiniz Sadettin Saran' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntü binlerce beğeni aldı.

11Artoyu tıraş edip eve aldılar

Arto'yu tıraş edip eve aldılar!

Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyan Arto, koronavirüs salgını sonrası Türkiye’ye İngiltere ve Polonya aktarmalı gelmişti. Arto “Türkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar” dedi.

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Arkadaşlarının haklı olduğunu belirten şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyledi: “Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.”

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