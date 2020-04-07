Neslişah Alkoçlar paylaştı: Altan saçlarından memnun!
Corona Virüsü salgını sonrası kendilerini karantinaya alan ünlü isimler kişisel bakımlarını da ihmal etmiyor. Bu zor günleri evinde geçiren televizyon yıldızlarının tıraşını da aile yakınları yapıyor. İşte ünlü isimlerin yeni imajları...
Corona virüs salgını sonrası karantinaya giren Engin Altan Düzyatan ve ailesi dışarıyla bağlantıyı kesti.
Market ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayan ünlü çift bütün zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın saçları uzayınca Neslişah Alkoçlar eşinin saçını kesti.
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O anların videosunu paylaşan Alkoçlar altına, 'Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli... İyi günde kötü günde karantinada!' mesajını yazdı.
ARZUM ONAN
Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ve oğulları Can Aslantuğ da karantina sürecini evinde geçiren ünlü isimlerden. Bu zor günleri birlikte atlatmaya çalışan mutlu aile hemen hemen her anlarını sosyal medyada paylaşıyor.
Uzun süredir evden dışarı adım atmayan aile bireyleri kişisel bakımlarından da geri kalmıyor. Berberlerin kapalı olması nedeniyle saçları uzayan Can Aslantuğ'u babası Mehmet Aslantuğ tıraş etti. Arzum Onan tıraş sonrası oğluyla çekildiği bu fotoğrafı 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu' notuyla paylaştı.
Sevgiliden özel istek!
Corona virüsü salgını nedeniyle Portekiz'de bulunan Madeira adasında ailesiyle birlikte kendini karantinaya alan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu sevgilisi Georgina Rodrgiuez tıraş etti.
ANNE-BABASININ SAÇINI KESTİ
Corona virüsü salgını sonrası karantina günlerini anne ve babasıyla birlikte geçiren iş adamı Sadettin Saran berber oldu!
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