Neslişah Alkoçlar paylaştı: Altan saçlarından memnun!

O anların videosunu paylaşan Alkoçlar altına, 'Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli... İyi günde kötü günde karantinada!' mesajını yazdı.