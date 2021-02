Neslihan Atagül ortaya çıktı... Amerikan dergisine kapak oldu!

Onay gelmesini bekliyor Jessica May önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Akmerkez’de dekorasyon eşyası satın alırken görüntülendi. May, “31 Mart’ta Türk vatandaşlığı için son evraklarımı vereceğim ve çok heyecanlıyım. Merakla onay gelmesini bekliyorum” dedi. Oyuncu, pandemi sürecinde evde yemek yapmayı öğrendiğini söyledi ve ekledi: “Setleri özlüyorum ama bu sürecin de tadını çıkarıyorum. Ayrıca ailemi de çok özledim. Bir an önce Brezilya’ya gitmek istiyorum. Şu an uçuşlara kapalı, açıldığı an gideceğim.”