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Magazin
Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 07:51 | 

Neslihan Atagül ortaya çıktı... Amerikan dergisine kapak oldu!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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NESLİHAN Atagül, Amerika’nın en çok okunan yayınlarından Hola! USA dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu, dergideki röportajı için Çırağan Sarayı’nda ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.

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Röportaj sonrası hayranlarına mesaj göndermek için İspanyolca videolar da hazırlayan Atagül, “Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.

3Romantik paylaşım
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Romantik paylaşım

Azra Akın, eşi Atakan Koru’yla aşklarını Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafla gözler önüne serdi. 2017’de evlenen, 1 yıl sonra oğulları Demir’i kucaklarına alan çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.

4Kerimcan’a özel defile
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Kerimcan’a özel defile

Zeynep Bastık, evinde ağırladığı arkadaşlarına özel defile yaptı.

O arkadaşlar arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da vardı. Durmaz, Bastık’ın parıltılı kıyafetiyle podyumdaymış gibi yürüdüğü anların görüntülerini Instagram’da paylaştı.

5Onay gelmesini bekliyor
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Onay gelmesini bekliyor

Jessica May önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Akmerkez’de dekorasyon eşyası satın alırken görüntülendi. May, “31 Mart’ta Türk vatandaşlığı için son evraklarımı vereceğim ve çok heyecanlıyım. Merakla onay gelmesini bekliyorum” dedi. Oyuncu, pandemi sürecinde evde yemek yapmayı öğrendiğini söyledi ve ekledi: “Setleri özlüyorum ama bu sürecin de tadını çıkarıyorum. Ayrıca ailemi de çok özledim. Bir an önce Brezilya’ya gitmek istiyorum. Şu an uçuşlara kapalı, açıldığı an gideceğim.”

6Hakan’ıkonuşmam
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Hakan’ıkonuşmam

Sosyetenin gözde bekarlarından Hakan Sabancı’yla aşk yaşadığı iddia edilen Aygün Aydın, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. AVM’ye iş toplantısı için geldiğini söyleyen oyuncu, Sabancı’yla ilgili soruları “Sizden ricam bu konuyu sormayın. Poz istediniz verdim, konuşmayacağım” diyerek yanıtsız bıraktı.

Hakan Sabancı’nın Sevgililer Günü’nde Aygün Aydın’a pahalı bir saat hediye ettiği öne sürülmüştü. Aydın, saatiyle dikkat çekti.

7Balmumu heykelini yaptırdı
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Balmumu heykelini yaptırdı

Selin Ciğerci, kendi adını taşıyan kozmetik markasının ardından Nişantaşı’nda da bir güzellik merkezi açtı. Ciğerci, güzellik merkezinin girişine ise yaptırdığı balmumu heykelini koydurdu. Ebru Şallı, Ciğerci’nin heykeliyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ciğerci de “Heykelimi 34 beden yaptırdım” dedi.

8İlgiye alışık
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İlgiye alışık

Fahriye Evcen geçtiğimiz gün oğlu Karan’la alışverişe çıktı.Oğluyla beraber Zorlu Alışveriş Merkezi’nde mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ünlü oyuncu, çıkışta görüntülendi. Gazetecilerin ilgisine alışkın olan Karan, annesiyle beraber objektiflere poz verdi. Evcen, soruları “Hava çok rüzgarlı” diyerek yanıtsız bıraktı.

9Bizi çekiyorlar
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Bizi çekiyorlar

Oyuncu Devrim Nas, eşiyle Bebek sahilinde objektife yansıdı. Boğaz havası alan ikiliden Nas, gazetecileri fark edince şaşkınlık yaşadı. Önden telefonla konuşarak yürüyen eşine seslenen oyuncu, “Çekiyorlar, bu tarafa gel” dedi.

10Uzay savaşları
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Uzay savaşları

NASA’nın Kızıl Gezegen’e gönderdiği uzay aracı Perseverance, Kenan Doğulu’yu heyecanlandırdı. Photoshop’la kendini Mars’a ışınlayan şarkıcı, fotoğraflarını esprili bir notla paylaştı: “Buralar da fena değil, 2021’in ilk konserini Mars’ta mı yapsak?”

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Mustafa Sandal, Doğulu’ya Ay fotoğrafıyla meydan okudu: “Hele ben şu Ay’da dansımı halledeyim, sen Mars’ınla ilgilenirsin. 25 yıldır bu ülkenin DNA’sına kazınmış ‘Aya Benzer’e haksızlık ettirmem!”

12Rosier stili
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Rosier stili

Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken futbolcu, bir mücevher mağazasından pırlanta yüzük aldı. Maskesini çıkararak poz veren Rosier, sonra maskesini takıp alışverişine devam etti.

13Utangaç çift
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Utangaç çift

Yağız Can Konyalı önceki gün sevgilisi Aslı Melisa Uzun ile Bebek’te yürüyüş yaptı. Kahve molası için bir bankamatikten para çeken ikili, görüntülendiklerini fark edince utangaç tavırlar sergiledi. Çift, soruları yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla oradan ayrıldı.

14Kilosunu böyle gizledi
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Kilosunu böyle gizledi

Seda Üren ve eşi Ercüment Nefesoğlu önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. Üren, pandemi nedeniyle uzun süre evden çıkmadığını söyledi: “6 ay sonra dışarı çıkınca kendimi bir tuhaf hissettim. Nasıl davranacağımı şaşırdım.” Muhabirler fotoğraf çekerken, Nefesoğlu “Çok kilo aldım, göbeğimi çekmeyin” diyerek eşinin arkasına gizlendi.

15Kurallara uydu
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Kurallara uydu

Oyuncu Hakan Meriçler önceki gün Bebek’te yürüyüş yaptı. Meriçler’in pandemi kurallarına dikkat ettiği gözlemlendi. Oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince ise adımlarını hızlandırdı.

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