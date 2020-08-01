Neslihan Atagül o anı anlattı: 'İlk görüşte aşk' diyemem

"BU GÜÇ ZATEN İÇİMİZDE, SADECE HAREKETE GEÇMEYİ BEKLİYOR" Neslihan Atagül Doğulu salgın sürecine ve bundan sonrası için yapılması gerekenlere değindi: Salgın sürecinden çok etkilenmedik. Çünkü ekip biçtiğimiz, hayvan beslediğimiz, kendi kendine yeten bir mekan oluşturduğumuz için, doğayla başbaşaydık. Dünya ve insan evrimleşiyor. Dolayısıyla bu süreci olağan karşılıyorum.