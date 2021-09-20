Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? Neslican Tay’ın filmi ne zaman vizyona girecek?
Neslican Tay ölüm yıl dönümünde anılıyor. Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, acı kaybıyla Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay 2019 eylül ayında hayatını kaybetmişti. Son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek eğitimi ve tedavisi ile geçiren Neslican’ın hayatı, Demir Kadın Neslican filmi ile beyaz perdeye taşınacak. Peki, Neslican Tay’ın filmi ne zaman vizyona girecek?
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2019 yılında hayatını kaybeden Neslican Tay’ın bugün ölüm yıl dönümü. Azmi ve umuduyla binlerce kişiye örnek olan Neslican Tay, bir yandan kanserle mücadele ederken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitimini sürdürdü. 3 kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da ‘Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim’ diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Neslican’ın hayatının anlatılacağı Demir Kadın Neslican filmi 2022 ayında vizyona girecek.
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NESLİCAN TAY KİMDİR?
1998 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.
Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tay, 2019 eylül ayında doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.
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NESLİCAN TAY’IN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen ‘Demir Kadın Neslican’ filmi 7 Ocak 2022’de vizyona girecek. Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi süresinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.