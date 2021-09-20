Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? Neslican Tay’ın filmi ne zaman vizyona girecek?

NESLİCAN TAY KİMDİR? 1998 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.



Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tay, 2019 eylül ayında doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.